Oppo, Dört Kameralı Ace 2'nin Tanıtım Posterini Paylaştı

Oppo, 13 Nisan tarihinde yeni akıllı telefonu Ace 2'yi tüketicilerle buluşturacak. Şimdi, yaklaşmakta olan telefonuyla ilgili bir poster paylaşan Oppo, Ace2'nin tasarımını ve bazı donanım özelliklerini açıklamış oldu.

Akıllı telefon sektörü, son günlerde Oppo cephesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Çünkü şirket, kısa süre önce hem yeni akıllı telefonları hem de aldığı kararlarla gündeme geldi. Öyle ki şirket; artık Reno Ace modelini "Ace serisi" olarak devam ettirecek ve hatta önümüzdeki günlerde bu serinin ilk telefonu olacak olan Ace2 ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Oppo şimdi, yaklaşmakta olan yeni telefonuyla ilgili bir poster paylaştı. Bu poster, Ace2'nin bazı teknik özelliklerinin yanı sıra, telefonun genel tasarımına da bir bakış atmamızı sağlıyor. Hala Ace2 ile ilgili öğreneceğimiz onlarca şey bulunuyor ancak Oppo hayranları, bu posterle bile bir hayli heyecanlanmış durumdalar. Dilerseniz hemen, Oppo'nun Ace2 için paylaştığı postere yakından bakalım.

Oppo Ace2, Snapdragon 865'ten güç alacak

Oppo tarafından paylaşılan Ace2 posteri, yaklaşmakta olan telefonun Snapdragon 865'ten güç alacağını ortaya koyuyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı telefonunda 5G desteği de sunacak. Ayrıca Ace2, dairesel yapıdaki dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak ve bu telefon, sol tarafında ses ayar tuşlarını sağ tarafında ise güç düğmesini içerecek. Oppo, Ace2'nin ağırlığının 185 gram olacağını da bu posterde açıklıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, Ace2'nin 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca telefonun 8 GB veya 12 GB RAM'e ek olarak da 128 GB veya 256 GB'lik depolama alanı ile geleceği de konuşuluyor. Telefonun dörtlü kamera kurulumunun 48 MP, 8 MP, 2 MP ve 2 MP şeklinde uyarlanacağı da yine söylentiler arasında yer alıyor.

Oppo Ace2 ile ilgili ortaya atılan heyecan verici iddialar bu kadarıyla da sınırlı değil. Yaklaşmakta olan telefonun 1.955 mAh'lık iki parçadan oluşan bir bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın 65 watt kablolu, 40 watt da kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Son olarak, Ace2'nin kısa bir süre önce AnTuTu'da ortaya çıktığını ve 560 bin 217 gibi etkileyici bir puan aldığını da notlarımıza ekleyelim.

Oppo, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonunu 13 Nisan'da Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak. Yapılacak olan duyuru, Ace2'nin tüm özelliklerini gözler önüne sermenin yanı sıra, Ace serisi için yeni bir başlangıç sunmuş olacak.