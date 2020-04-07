Oppo, Reno Ace Modelini 'Ace Serisi' Olarak Devam Ettirecek

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, yeni bir akıllı telefon serisiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Oppo, Reno Ace modelini Reno'dan ayırarak sadece Ace adında yeni bir seri olarak tüketicilere sunacak.

Son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Oppo, pek çok ülkedeki tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, gerek üst düzey akıllı telefonları gerekse orta segment cihazlarıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Şimdiyse Oppo, şirket bünyesinde yeni bir akıllı telefon serisi başlattığını açıkladı. Şirketin yeni serisi, "Ace" olarak isimlendirilecek. Şirketin Ace serisindeki ilk telefonunun, yaklaşmakta olan "Ace 2" olması bekleniyor.

Oppo bir süredir Reno Ace, olarak isimlendirdiği telefon serisini tüketicilerin hizmetine sunuyor. Hatta tüketiciler, kısa bir süre sonra da "Reno Ace 2" olarak isimlendirilecek bir telefonla tanışacaklardı. İşte bu telefon, Oppo'nun aldığı yeni bir kararla Reno Ace 2 olarak değil, Ace 2 olarak isimlendirilecek. Yani Oppo, Reno serisinin altında sunduğu Ace modelini artık ayrı bir akıllı telefon serisi haline getirecek.

Oppo'nun Global Pazarlama Başkanı Brian Shen Yiren'in Weibo üzerinden yaptığı açıklamalarda, Ace modellerinin hem tüketiciler hem de şirket için önemli olduğunun bilincinde oldukları ifade edildi. Aslına bakacak olursak Reno Ace modeli, 65 watt SuperVOOC hızlı şarj desteği ve 90 Hz'lik ekranıyla piyasaya sürüldüğü dönemlerde çok konuşulmuştu. Üstelik bu telefon, 20 binden fazla tüketiciden yüzde 90 oranında beğeni almayı başardı.

Alınan yeni kararla birlikte Oppo, bütçe dostu A serisinin yanı sıra Find, Reno ve Ace olmak üzere toplamda 4 telefon serisine sahip olacak. Görünüşe göre yeni Ace serisi, şirketin yeni üst segment telefonlarını temsil edecek ve tüketiciler, Oppo'nun sunacağı yeni teknolojileri Ace serisi ile deneyimleyebilecekler.