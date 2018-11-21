OPPO da Katlanabilir Telefon İçin Patent Aldı

Her ne kadar katlanabilir telefon denince akla Samsung gelse de pek çok firmanın konuya ilişkin çalışmaları var. OPPO da bunlardan biri.

Samsung Geliştirici Konferansı’nda yeni İnfinity Flex katlanabilir ekranlı telefonlar duyurulmuştu. Çinli Royole Technologies ise FlexPai adlı cihazı piyasaya sürerken, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun üreticisi ünvanını almıştı. Huawei de 5G destekli bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Son olarak ise OPPO, Çin Patent Dairesi’ne katlanabilir akıllı telefon patentleri için başvuruda bulundu.

Patentlerin hepsinde telefonun katlanma şekli ve sistemi aynı. Kameraların yeri ise değişiyor. Bazı patentlerde kameralar arkada yer alırken bazı patentlerde ise ekranın hemen üstünde gözüküyorlar. Cihazın yan tarafında açma kapama tuşu ve ses tuşu yer alıyor. Alt tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişi ve şarj girişi yer alıyor.

Cihazın ekran boyutu tam olarak bilinmiyor. Samsung’un katlanabilir telefonunda yer alan dış ekran özelliği bu telefonda bulunmuyor.

OnePlus ve OPPO aynı firmaya bağlı oldukları için sık sık birbirlerinin tasarımlarını kullanıyorlar. OPPO’nun katlanabilir tasarımları yapmasının sonucunda OnePlus’tan da benzer bir ürün bekleyebiliriz.