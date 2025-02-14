Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5'in kamerası ile çekilen fotoğraf örnekleri paylaşıldı.

Oppo, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Oppo Find N5'in lansmanına hazırlanıyor. Bu yeni model, en az inceliği kadar kamerasıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

20 Şubat'ta küresel lansmanı gerçekleşecek olan Oppo Find N5'in etkileyici kamerasından çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Telefoto makro modu ile yapılan çekimler

Oppo Find N5'in telefoto makro modu, makro çekim yaparken objeye yaklaşma derdini ortadan kaldırıyor. Genellikle makro çekimler için ultra geniş lensler kullanılır ve bu da nesneye fazlasıyla yaklaşmayı gerektirir ancak Oppo Find N5'in telefoto lensi, ayrıntılı yakın çekimler yaparken âdeta mesafeyi tamamen sizin tercihinize bırakıyor.

Oppo Find N5'te yer alan kameralar, alanında kendini ispatlamış bir firma olan Hasselblad ile ortaklaşa geliştirildi. Paylaşılan örnek fotoğraflar da renk doğruluğu ve detay keskinliği dikkat çekiyor.

Oppo Find N5'i katlanabilir telefonlardan ayıran en önemli noktası da dünyanın en ince katlanabilir telefonu olması. Katlandığında sadece 8,93 mm kalınlığıyla, rakipleri Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm) ve Pixel 9 Pro Fold'u (10,5 mm) geride bırakmayı başarıyor.

Peki siz Oppo Find N5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce marka katlanabilir telefon rekabetinde istediği yerde konumlanabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.