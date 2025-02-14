OPPO, önümüzdeki hafta tanıtılacak olan dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5'in kutu açma videosunu paylaştı.

OPPO, 20 Şubat’ta herkesin beklediği Find N5 isimli katlanabilir telefonunu resmen bizlerle buluşturacak. Cihazın, “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” olacağı şirket tarafından açıklanmıştı. Bunun yanı sıra birçok farklı detayı da tanıtımdan önce paylaşılmıştı.

Şimdi ise şirketten bir video geldi. Çinli teknoloji devi, daha tanıtılmasına 1 haftaya yakın süre olan Find N5’in kutu açma videosunu paylaştı.

OPPO Find N5’in kutu açma videosu

Videoyu izlediğimizde modelin gerçekten de çok ince olduğunu görebiliyoruz. Şirkete göre cihaz, katlanmışken 8,93 mm kalınlığında. Bu da katlanabilir telefon alanında bir dünya rekoru anlamına geliyor. Karşılaştırma yapacak olursak Samsung’un amiral gemisi yatay katlanabilir modeli Z Fold6, katlıyken 12,4 mm kalınlığa sahip.

Bunlar dışında kutu açma videosu, OPPO Find N5’in ince olmasının yanı sıra hafif olacağını da göstermiş. Cihaz, 229 gram ağırlığında olacak. Bu, iPhone 16 Pro Max’ten 2 gram, Samsung Galaxy S24 Ultra’dan 3 gram daha hafif demek.

Cihazda beklenen özelliklerden de kısaca bahsedelim. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç almasını bekliyoruz. 2K çözünürlüklü ekran, IPX8 dayanıklılık, 50 MP’lik 3’lü kamera kurulumu, 80 veya 100W hızlı şarj, 6000 mAh batarya, 16 GB’a kadar RAM gibi özellikleri telefonda görmemiz olası.