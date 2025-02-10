OPPO, yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu Find N5 için bir tanıtım videosu yayımladı. Bu tanıtım videosu, telefonun ne kadar ince olacağını açıkça gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi OPPO, yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu Find N5'i çok yakında duyuracak. Şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre 20 Şubat'ta düzenlenecek bir etkinlikte bu akıllı telefonla tanışma imkânı yakalayacağız.

OPPO, lansmana kısa bir süre kala Find N5 için tanıtım çalışmalarına başladı. Hatta şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni telefonu için bir tanıtım videosu yayımladı. Bu tanıtım videosu, çok dikkat çekiciydi. Zira OPPO'nun katlanabilir ekranlı telefonu, en çok da ultra ince tasarımı ile gündem olmayı başaracak gibi görünüyor.

İşte OPPO Find N5 için yayımlanan tanıtım videosu:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere OPPO Find N5, ciddi anlamda ince bir tasarıma sahip olacak. Ancak bu videodaki tasarım efekten mi ibaret yoksa telefon mu gerçekten bu kadar ince olacak bilemiyoruz. 20 Şubat'ta yapılacak açıklamalar, tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

OPPO Find N5, sadece tasarımıyla gündem olmayacak. Bu katlanabilir ekranlı telefon, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı gibi özelliklerle de tüketicileri mest edecek. 5.700 mAh batarya ile donatılacağı söylenen telefon, 2025'in en çok konuşulan modellerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor.