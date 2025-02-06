Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone'a dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone ile ilgili söylentiler giderek güçleniyor. Bugün gelen yeni raporlara göre ilk katlanabilir iPhone 2026 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürülecek. Ayrıca yeni sızıntılar da merakla beklenen telefonun tasarımına ve teknik özelliklerine dair yeni detaylar sunuyor.

Apple, Samsung'un Galaxy Z Fold serisine rakip olacak bir "Fold" tipi katlanabilir tasarım benimseyecek. Rapora göre katlanabilir iPhone katlanmamış haliyle sadece 4,6 mm, katlandığında ise 9,2 mm kalınlığında olacak. Bu da onu piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri yapacak.

En ince katlanabilir telefonlardan biri olacak

Telefonun iç ekranı menteşe ile birleşen iki adet 6,1 inçlik panelden oluşacak. Bu ekranın toplamda 7,6 ila 7,9 inç boyutlarında olması bekleniyor. Ayrıca telefonda Samsung’un özel olarak geliştirdiği katlanabilir OLED panel ve Ultra İnce Cam teknolojisi kullanılacak. Gövde malzemesi olarak ise titanyum alaşımı, paslanmaz çelik ve karbon fiber seçenekleri değerlendiriliyor.

İlk katlanabilir iPhone’un 5.000 mAh kapasitesinde iki parçalı bir pile sahip olacağı iddia edilirken, Apple’ın Face ID için ultra ince teknolojiye dayalı bir çözüm kullanacağı ve arka tarafta iki ana kamera sensörüne yer vereceği söyleniyor.

Foxconn’un üretim ortağı olacağı tahmin edilirken, seri üretimin 2025 sonunda veya 2026 başında başlaması bekleniyor. Apple, ilk yılında katlanabilir iPhone için 8-10 milyon adet satış hedefliyor ve bu rakamın 2027'de 20 milyona çıkması planlanıyor.

Peki ilk katlanabilir iPhone sizi heyecanlandırıyor mu? Beklentilerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.