Honor 8X İçin EMUI 10 Güncellemesi Yayınlandı

Huawei’in alt firması Honor, adı altında çıkardığı ve kısa sürede çok iyi satış performansı yakalayan modeli 8X için EMUI 10 güncellemesi kullanıma sunuldu. Daha genç kesime hitap eden orta sınıf cihazlar üreten Honor yeni güncellemenin çok yakında tüm 8X cihazlara gönderileceğini duyurdu.

Google’ın Eylül ayında duyurusunu yaptığı Android 10 güncellemesi başlangıçta seçili cihazlara gönderilebilmişti ama çok geçmeden Xiaomi, Nokia, Motorola, LG gibi diğer modeller de yarışa katıldı. Güncellemeyle birlikte, karanlık mod, akıllı yanıt sistemi, ekran kaydı özelliği, gizlilik ve güvenlikle ilgili birçok iyileştirme gibi yeniliklere kavuşan cihazların kullanım rahatlığı bakımından oldukça iyi duruma geldiği yorumları yapılmıştı. Yeni yıl başladığında, daha fazla akıllı telefon üreticisi güncellemeyi uygun cihazlara bırakmaya devam edeceğinden Android 10'un pazar payının sürekli artması beklentiler arasındaydı.

İlk yorumlar bekleniyor

Çinli akıllı telefon devi Huawei’in Honor 8X kullanıcıları için EMUI 10 güncellemesini duyurması olumlu tepkilere sebep oldu. Yapılan açıklamaya göre şu anda dolaşan EMUI 10 güncellemesi V10.0.0.170 sürüm numarası ile geliyor ve 3,53 GB yer kaplıyor. Elbette, Android 10'a özgü özelliklerle birlikte EMUI 10'un yeni özelliklerini ve güzelliklerini de beraberinde getiriyor.

Bu güncellemenin Honor 8X için Aralık 2019 güvenlik yama setinde de etiketlendiğini unutmadan ekleyelim. Güncellemenin getirdiği değişiklikler konusunda, tamamen orijinal bir UX stili içeren EMUI 10’un cihazınızı yepyeni bir görünümle donatacağı vurgusu yapılmış. Yaşamınızı kolaylaştıracak ve rahatlık sağlayacak yepyeni özellikler olduğu da özellikle söylenen şeyler arasında. Sanıyoruz ilk kullanıcı yorumlarının ardından yeni güncellemenin kullanışlı olup olmadığı da netlik kazanacaktır.

Honor 8X’in teknik özellikleri