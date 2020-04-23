OPPO Find X2 Pro, DxOMark Ses Testinde Yüksek Bir Puan Aldı

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X2 Pro, DxOMark ses testlerinde 74 puan almayı başararak listenin 3. sırasındaki iPhone XS Max'i yakaladı. DxOMark yetkilileri, cihazın film izlemek ve oyun oynamak için ideal olduğunu belirtti.

Geçen ay lansmanı yapılan OPPO Find X2 Pro, birçok kişinin merakla beklediği DxOMark ses testlerine tabi tutuldu ve etkileyici bir sonuç almayı başardı. OPPO'nun bu yeni telefonu, testten 74 puan alarak listenin 3. sırasında yer alan iPhone XS Max ile aynı ortalamayı yakaladı. OPPO'nun geçmeyi başaramadığı sadece 2 cihaz bulunuyor, bunlardan biri Huawei Mate 20X diğeriyse Xiaomi Mi 10 Pro.

DxOMark, kamera testleriyle biliniyordu ancak geçen seneden beri telefonların ses performanslarını da test ediyor. DxOMark testlerinde varsayılan uygulamayı kullanan cihazların hem oynatma hem kayıt özellikleri inceleniyor. Kuruluş, şu ana kadar 22 adet cihazı test etti ve test edilen cihazların arasına katılan son telefon OPPO Find X2 Pro oldu. OPPO'nun yeni amiral gemisi, oynatmadan 75 kayıttan 69 puan aldı ve cihazın genel puanı 74 olarak belirlendi.

DxOMark: 'Film izlemek ve oyun oynamak için ideal'

OPPO Find X2 Pro'yu test eden DxOMark ekibi, cihazın film izlemek ve oyun oynamak için güçlü basslara sahip olduğunu ve cihazın bu aktiviteler için ideal olduğunu belirtti. Bununla birlikte cihaz, orta seviye frekansları net vermekte zorlanıyor; bu da cihazın o frekans bölgesinde boğuk ses üretmesine neden oluyor.

Dinamikler göz önüne alındığında ses kısıkken OPPO Find X2 Pro diğer cihazlara göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Cihaz, ses orta seviye olduğu zaman mükemmelliğini korurken yüksek seviyeye geçildiği zamansa bu mükemmelliğini kaybediyor. Telefondaki ses seviyesi en üstteyken ses doğal ve iyi duyuluyor ancak düşük seviyeler gürültü bakımından yetersiz gibi görünüyor.