OPPO Reno3 A'nın Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında son dönemlerin en hareketli şirketlerinden bir tanesi olan OPPO, yeni bir orta segment cihaz üzerinde çalışıyor. Şirket, Snapdragon 665 işlemci kullanan telefonları arasına yepyeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. OPPO Reno3 A olarak adlandırılacak olan telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, akıllı telefon dünyasında son dönemin en aktif şirketlerinden bir tanesi durumunda. Firma, kısa bir süre önce Avrupa’da Find X2 Neo ve Find X2 Lite adını verdiği modellerini çıkarmıştı.

Bunların yanı sıra şirket, gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan OPPO A52 modelini duyurdu. Ayrıca OPPO A52 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan OPPO A72 de şirket tarafından tanıtıldı. Akıllı telefon dünyasından aldığı bilgilerle öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Ishan Agarwal’a göre OPPO, Snapdragon 665’e sahip yeni bir cihaz üzerinde daha çalışıyor ve cihazın ismi OPPO Reno3 A olacak.

OPPO Reno3 A'nın donanım özellikleri:

Kaynağın aktardığı bilgilere göre Reno3 A, 6,44 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 665’ten alacak olan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanıyla karşımıza çıkacak.

Cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alacak. Bu kameralar; f/1,7 diyafram açıklığına sahip 48 MP’lik ana sensör, f/2,25 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik sensör ve 2 adet f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik sensörler olacak. Henüz resmi olarak açıklanmasa da 8 MP’lik kameranın ultra geniş açılı, 2 MP’lik kameralarınsa makro lens ve derinlik sensörü olması bekleniyor. Ön taraftaysa 16 MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Telefonda 4.025 mAh değerinde bir batarya bulunacak ancak hızlı şarj desteğinin olup olmayacağı konusu henüz net değil. Bunlara ek olarak cihazın Android 10 temelli ColorOS 7.1 işletim sistemine sahip olması bekleniyor Telefonun boyutları 161 x 74 x 8,2 mm, ağırlığıysa 175 gram olacak. Telefonun fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.