OPPO, düzenlediği bir etkinlikte iki televizyon duyurdu. TV S1 ve TV R1 olarak isimlendirilen bu modeller, şirketin ilk televizyonları olarak karşımıza çıkıyor. TV S1, premium özellikleriyle dikkat çekerken TV R1 ise oldukça uygun fiyatıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli temsilcilerinden biri haline gelen OPPO, düzenlediği bir etkinlikte ilk televizyon modellerini duyurdu. İki farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, bu televizyonlara "TV S1" ve "TV R1" ismini vermiş durumda. TV S1, premium özelliklere sahip olan bir model olarak karşımıza çıkarken TV R1 ise oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

OPPO TV S1, 65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel) sunan bir QLED ekrana sahip. NTSC renk uzayının yüzde 120'sine sahip olan televizyon, 1.500 nit parlaklık değeri ile ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bu televizyon, 48 ila 120 Hz aralığında değişen ekran tazeleme oranları ile de rakiplerine kafa tutmaya çalışacak. Ayrıca kullanıcılar, televizyonun MEMC desteğinin de keyfini sürebilecekler.

Karşınızda OPPO TV S1

OPPO TV S1, açılabilir bir ön kamera desteğine sahip. Bu sayede kullanıcılar, OPPO'nun yeni akıllı televizyonunu kullanarak görüntülü aramalar gerçekleştirebilecekler. Üstelik OPPO, bu özelliğin daha iyi deneyimlenebilmesi için televizyonuna Breeno isimli sesli asistan entegresi gerçekleştirmiş. Ayrıca şirket, bu televizyonun ses kalitesini etkileyici kılabilmek için 18 adet hoparlör tercih ediyor. 85 watt ve 5.1.2 kanallı bu hoparlörler, ses sistemlerine duyulan ihtiyacı kaldıracak gibi görünüyor.

OPPO'nun premium özelliklere sahip televizyonu, MediaTek MT9950 işlemciden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. OPPO'ya göre bu akıllı televizyon, sadece 1 saniye gibi düşük bir süre içerisinde açılıyor. Şirket, yeni akıllı televizyonunda pek çok popüler uygulamanın kullanılabildiği ColorOS işletim sisteminin bulunduğunu ifade ediyor. Ayrıca HDMI 2.1, NFC, Wi-Fi 6, TÜV Rheinland, Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi özellikler de bu televizyonda yer alıyor.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre TV S1, 1,200 dolar (yaklaşık 9,500 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. OPPO, yeni televizyonunun hangi ülke pazarlarında satılacağına dair bir açıklama yapmadı. Peki bu etkileyici özelliklere sahip televizyonla birlikte duyurulan TV R1 neler sunuyor?

Akıllı telefon fiyatına televizyon: OPPO TV R1

OPPO TV R1, 55 inç ya da 65 inç boyutlarda satın alınabiliyor. Televizyonun sahip olduğu LED panel, kullanıcılara 4K çözünürlük sunuyor. Yüzde 96 oranında ekran gövde oranına sahip olan televizyon, DCI-P3 renk gamınınsa yüzde 93'ünü içeriyor. TV S1'e göre hayli uygun fiyatlı olan televizyon, 120 Hz tazeleme oranı desteğine sahip olmasa da MEMC desteğine sahip.

OPPO'nun uygun fiyatlı yeni televizyonu, MediaTek MTK9652 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci de televizyonun sadece 1 saniyede açılmasını sağlıyor ancak TV S1'in sahip olduğu MediaTek MT9950'den biraz daha düşük performans sunuyor. Ayrıca bu akıllı televizyon, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. OPPO TV R1, tıpkı TV S1'deki gibi Wi-Fi 6, HDMI 2.1, TUV Rheinland, Dolby Audio, NFC, açılabilir kamera gibi özelliklere sahip.

OPPO'nun açıklamalarına göre TV R1'in 55 inç büyüklüğündeki varyantı 490 dolar (yaklaşık 3,850 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. 65 inç büyüklüğündeki varyantın fiyatı ise 640 dolar (yaklaşık 5,050 TL + vergiler) olarak açıklandı.