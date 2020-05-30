OPPO, Reno 4 Serisinin Tanıtım Tarihini Açıkladı

Günümüzde birçok kullanıcının tercihi olan OPPO, yeni akıllı telefon serisi Reno 4’ü tanıtacağı tarihi sonunda açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Reno 4 serisi, 5 Haziran günü tanıtılacak.

Akıllı telefon sektöründe her geçen gün daha fazla pay edinen OPPO, bugünlerde yeni bir akıllı telefon serisiyle konuşuluyor. Şirketin Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinden oluşması beklenen Reno 4 serisi, bugüne kadar birçok kez karşımıza çıktı. Öyle ki serinin donanım özellikleri bir ortaya çıkmıştı.

Tüm bu olayların ardından OPPO, nihayet özellikleriyle beklenti yaratan yeni serisini tanıtacağı tarihi açıkladı. Şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Reno 4 serisinin 5 Haziran günü Çin’de tanıtılacağını söyledi. Peki OPPO Reno 4 serisi bize neler sunacak? Gelin, bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilerin üstünden bir geçelim.

OPPO Reno 4 serisi neler sunacak?

OPPO Reno 4 serisi, kıvrımlı ekranı ve büyük boyuyla kullanıcılara gayet güzel bir kullanım deneyimi yaşatacak. Reno 4, 6,43 inçlik 2.5D AMOLED ekranla gelecek ve artık günümüz standardı olan delikli ekran tasarımına sahip olacak. OPPO Reno 4 Pro’ysa 6,55 inçlik 3D ekrana ev sahipliği yapacak.

Ortaya atılan iddialara ve birkaç yerde gözüken özelliklere göre Reno 4, 48 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik bir diğer kamerayla gelecek. Öte yandan serinin yüksek özellikli seçeneği Reno 4 Pro, 48 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik gece kamerası ve 12 MP’lik telefoto kamerasıyla bizi karşılayacak.

Donanım kısmına gelindiğinde iddialara göre her iki telefon da sekiz çekirdekli işlemciye ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca cihazlar 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB ve 256 depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sürülecek. OPPO Reno 4 Pro, iddialara göre 65 W hızlı şarj desteğiyle gelecek.