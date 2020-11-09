Orbit, 'Bükülebilir' Akıllı Telefonunu Duyurdu

Orbit, esnek OLED ekranı sayesinde hiçbir zarar görmeden bükülebilen akıllı telefonunu duyurdu. Cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmese de görsellerinin ilgi çekici olduğunu söylemek mümkün.

Samsung, Huawei gibi teknoloji devleri geleceğin katlanabilir akıllı telefonlarda olduğunu ifade etseler de Orbit, bu konuda farklı bir görüşe sahip. Şirket, tercihini katlanabilir akıllı telefonlar yerine ‘bükülebilir’ akıllı telefonlardan yana yapmış durumda. Evet, Orbit’in yeni akıllı telefonu tam anlamıyla bükülüyor.

Daha önce LG Flex gibi direkt olarak bükülmüş ekranlara sahip akıllı telefonlar görmüştük. Orbit ise bu tasarımı esnek OLED ekran teknolojisi ile birleştiriyor ve ortaya bükülebilir bir akıllı telefon çıkarıyor. Üstelik söz konusu cihaz, katlanabilir akıllı telefonlara kıyasla daha fazla dayanıklılık vadediyor.

Orbit'in bükülebilir akıllı telefonu böyle görünüyor

Orbit, söz konusu akıllı telefonu bükülebilir kılmak için büyük oranda kauçuk benzeri bir malzeme kullanmış durumda. Bu nedenle cihaz adeta kendinden kılıflı bir yapıya sahip. Yine de bir akıllı telefonun işlevi kadar tasarımının da önemli olduğunu bilen Orbit, cihazın arkasında kumaş ve metal olmak üzere iki ayrı tasarım seçeneğini sunuyor.

Orbit, bükülebilir akıllı telefonunun donanım özelliklerini açıklamasa da esnek OLED ekrana, çift arka kameraya, delikli ekran tasarımına, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya, yüz tanıma kilidine ve kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu biliyoruz. Söz konusu cihazın gerçek bir ürün haline gelip piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini bilmiyoruz ancak paylaşılan görsellerin heyecan verici olduğu bir gerçek.