Ordu Kurul Kalesi'nde Muhteşem Tarihi Eserler Bulundu

Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan ilk bilimsel kazı olan Kurul Kalesi kazılarında pek çok tarihi eser ortaya çıkartıldı. Bölgenin UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için de çalışmalar başlatıldı.

Doğu Karadeniz'in tarihinde bir ilk olan bilimsel arkeolojik kazı alanı, 2,300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde kuruldu. Kazı alanında Tanrıça Kibele'nin heykeli, Dionysos ve Pan figürleri ile çeşitli eserler ortaya çıkartıldı.

2010 yılında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt tarafından başlatılan çalışmalarda ilk olarak Tanrıça Kibele Heykeli bulunmuştu. Daha sonra da Dionysos, Pan ve Pan kültüne ait hayvanların figürleri bulundu.

Kazılarda elde edilen bulgular arasında daha önce duyurulmamış olanlar olduğu bildirildi. Buna göre çeşitli boylarda Kibele ve Dionysos Heykelleri ortaya çıkartıldı. Bulunan diğer eserler arasında ise Apollon Heykeli, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa figürü, bronz kapı anahtarları, at figürü, oniks kolye, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kapları, yine pişmiş topraktan yapılan testiler, kum taşı gülle ve sikkeler yer alıyor.

"Hellenistik Dönem için oldukça önemli ve güçlü bir merkez olan Kurul Kalesi, Roma'nın en zorlandığı yerlerden birisiydi." diyen Şenyurt, çalışmaların gelecekte daha işlevsel hale geleceğini belirtti. 2019 yılında başlanacak restorasyon ve yenileme projeleri sayesinde Kurul'un yeni bir turistik rota haline getirilmesi amaçlanıyor. Bölgede yapılan çalışmalarda ortaya çıkartılan eserler de Ordu Belediyesi tarafından kitapçık haline getirilerek vatandaşların bilgisine sunuldu.

Dışişleri Bakanlığı da Kurul'u UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne sokmak için başvurusunu yaptı.