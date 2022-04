Orijinalinden Katbekat Daha İyi Olan Remaster Oyunlar

Geçmişte oynadığımız oyunların remaster hallerini görmeyi hepimiz çok severiz. Her ne kadar bazen bu remasterlar işleri daha da kötü yapsa da (GTA Trilogy: Definitive Edition gibi) bazı remasterlar orijinalden katbekat iyi oluyor. Biz de bu yazımızda sizlere orijinalinden daha iyi olan remaster oyunları derledik.

Bazı oyunlar vardır, her ne kadar çıkış yılı eski olsa bile gerek hikâyesiyle, gerek oynanışıyla gerekse grafikleriyle şu an bile oynadığınızda özel hissettirir. Bir de bu oyunların remaster sürümleri vardır ki orijinalinden daha berbat haldedir, yaşadığınız tüm özel hisleri yerle yeksan eder.

Bir de bazı oyunlar vardır ki remaster yapıldığı zaman orijinalinden katbekat daha iyi olurlar. Belki de yıllar önce orijinali oynarken hissedemediğiniz hisleri yaşamanızı sağlarlar. Bu yazımızdaki listemiz de tam bunun ile alakalı. Gelin orijinalinden daha iyi olan remaster oyunlar listemize beraber göz atalım.

Remaster hali orijinalinden iyi olan oyunlar:

The Legend of Zelda: Wind Waker HD

Yakuza Remastered Collection

Bully: Scholarship Edition

The Last of Us Remastered

Burnout Paradise Remastered

Dark Souls Remastered

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Wind Waker HD

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Orijinal çıkış yılı: 2003

Remaster çıkış yılı: 2013

The Legend of Zelda serisinin her zaman kendine has bir kitlesi olmuştur. Çok eskilere dayanan bu oyunun Wind Waker isimli 2003’te çıkan oyunu, Gamecube’a çıkmıştı ve o zaman için bile harika grafiklere sahipti. Oyunun 2013’te Wii U için çıkan remaster sürümünde hem grafikler iyileştirilmiş hem de oynanış için kontrol değişiklikleri yapılmış. İki oyunun karşılaştırmasını aşağıda bulabilirsiniz.

Yakuza Remastered Collection

Tür: Aksiyon, Dövüş

Orijinal çıkış yılı: 2006

Remaster çıkış yılı: 2021

Japon mafyalarının hikâyelerini anlatan Yakuza serisinin ilk oyunu 2006 yılında çıkmıştı. O zamanlarda PlayStation 2 için çıkan oyun, zamanla PlayStation 3 ve PlayStation 4’e kadar geldi. Hatta şu anda Yakuza’nın rol yapma tabanlı son oyunu PlayStation 5’e de çıktı. Geçtiğimiz sene geliştirici Ryu Ga Gotoku Studios, tüm Yakuza serisini remaster etmiş ve piyasaya sunmuştu. Remaster Yakuza oyunları, geçmişteki Yakuza oyunlarının hissiyatını koruyarak harika bir görüntü sunuyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan görebilirsiniz.

Bully: Scholarship Edition

Tür: Aksiyon, Macera, Açık Dünya

Orijinal çıkış yılı: 2006

Remaster çıkış yılı: 2008

Aslında Bully: Scholarship Edition için tam anlamıyla bir remaster denemez. Ancak birçoğunuz muhtemelen ‘Scholarship Edition’un bir özel sürüm olduğunu bilmiyordunuz. Bully, sadece PlayStation 2’ye çıkan bir oyundu. Scholarship Edition ise PC özel sürümüydü ve bu sürümded birçok ekstra görev ve içerik bulunuyordu. E tabii ki söz konusu PC olunca grafiklerde iyileştirme de mevcut oluyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan görebilirsiniz.

The Last of Us Remastered

Tür: Macera, Aksiyon, Hayatta kalma

Orijinal çıkış yılı: 2013

Remaster çıkış yılı: 2014

Uncharted’ın yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us, PlayStation 3 için 2013 yılında çıkış yaptığında tüm dünyayı çalkalamıştı. PlayStation 3’ün limitlerini zorlayan The Last of Us, zamanının en iyi grafiklerine, hikâyesine ve oynanışına sahipti. Çok uzun süre değil, ondan bir yıl sonra PlayStation 4’ün çıkışında The Last of Us’ın remastered versiyonu da piyasaya sürüldü. Bu sürümde tüm doku kaliteleri ve ışıklandırmalar geliştirilmişti. Karşılaştırma videosunu aşağıdan bulabilirsiniz.

Burnout Paradise Remastered

Tür: Aksiyon, Macera, Yarış

Orijinal çıkış yılı: 2008

Remaster çıkış yılı: 2018

Burnout Paradise da aslına aynı The Last of Us gibi çıktığı zaman PlayStation 3’ün limitlerini zorlayan oyunlardan biri olmuştu ancak tabii ki bir yarış oyununun da sınırları var. Burnout Paradise, belki de Blur ile birlikte bugüne kadar piyasaya sürülmüş en eğlenceli yarış oyunu olabilir. Oyunun 2018 yılında PS4 ve PC için piyasaya sürülen remastered sürümü, Burnout Paradise deneyimini yeni nesle taşıyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan bulabilirsiniz.

Dark Souls Remastered

Tür: Rol yapma, Aksiyon, Açık dünya

Orijinal çıkış yılı: 2011

Remaster çıkış yılı: 2018

Günümüzde oyun türleri arasında ‘Souls-like’ terimini kesin duymuşsunuzdur. Dark Souls, kendi başına tür yaratmış nadir oyunlardan biridir. Dark Souls, 2011 yılında piyasaya sürüldüğünden beri From Software’in Dark Souls serisi hep ilgi görmeye devam etti ve 2018 yılında ilk oyunun remaster sürümü piyasaya çıktı. Oyuna grafiksel geliştirmelerin yanı sıra hızlı seyahat ve eşya birleştirme değişiklikleri gibi yenilikler geldi. Karşılaştırma videosunu aşağıdan görebilirsiniz.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Tür: Aksiyon, Macera

Orijinal çıkış yılı: 2007

Remaster çıkış yılı: 2015

Naughty Dog’un efsane serisi Uncharted, Drake’s Fortune isimli ilk oyunu ile 2007 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürüldü. Naughty Dog’un diğer efsanesi The Last of Us gibi Uncharted da o zamanlar için harika grafiklere sahipti. Uncharted’ın ilk üç oyununun baştan sonra remaster edildiği Uncharted: The Nathan Drake Collection, 2015 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürüldü ve yine sadece grafikler değil, oynanışa da çok güzel dokunuşlar yapılmıştı. Karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Resident Evil 2

Tür: Aksiyon, Macera, Korku

Orijinal çıkış yılı: 1998

Remaster çıkış yılı: 2019

Resident Evil 2, aslında bir remastered değil remake. Ancak yine de bu listede ismi olması gerektiğini düşündük zira eski bir oyun yeniden nasıl yapılır, günümüze nasıl uyarlanır sorularının harika bir cevabı. Resident Evil 2 Remake, klasik Resident Evil’lardaki uzaktan görünüşü değiştirerek omuz kamerasına geçiyor ve olağanüstü grafikleriyle ve oynanışıyla oyuncuları büyülemeyi başarıyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan bulabilirsiniz.

Böylelikle remaster haliyle orijinallerinden katbekat iyi olan oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.