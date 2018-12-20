Orijinaline Taş Çıkartan Elon Musk'lı Interstellar Fragmanı

Uzay söz konusu olunca insanların aklına gelen ilk isim NASA, ikincisi de Elon Musk. Medyada sık sık boy gösteren ünlü girişimci, sosyal medyada kendisine karşı yapılan şakalardan da rahatsız değil. Hatta sık sık şakalara uyum sağlıyor.
Başrolünde Matthew McConaughney’nin yer aldığı Interstellar (yıldızlararası) filminin sahnelerini düzenleyen KaziooFX, Elon Musk’ın çeşitli videolardan alınmış görüntülerini kullanarak yepyeni bir fragman ortaya çıkarmış.
Fragmanın yapımında eski usül kes-biç-birleştir yönetmini kullanan KaziooFX'in diyaloglardaki kurgusu ise takdire şayan. Videonun üzerinde düşünülmüş olduğu belli.
Videoda Musk’ın pek çok röportajından sahneler yer alıyor. Bu sahnelerin arasında Joe Rogan Ecperience’de tüttürdüğü meşhur röportaj da var. Videoda ayrıca SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı sevkiyat görevinden görüntüler de var.