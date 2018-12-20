Orijinaline Taş Çıkartan Elon Musk'lı Interstellar Fragmanı

Çünkü bir filmde bile olsa uzaya gidilecekse Elon Musk gitmeli, değil mi? Twitter kullanıcısı KaziooFX de böyle düşünmüş olmalı ki bu eğlenceli videoyu yapmış.

Uzay söz konusu olunca insanların aklına gelen ilk isim NASA, ikincisi de Elon Musk. Medyada sık sık boy gösteren ünlü girişimci, sosyal medyada kendisine karşı yapılan şakalardan da rahatsız değil. Hatta sık sık şakalara uyum sağlıyor. İLGİLİ HABER Elon Musk’ın Gelecek Tahminlerinin Kaydını Tutan Site: Metaculus Başrolünde Matthew McConaughney’nin yer aldığı Interstellar (yıldızlararası) filminin sahnelerini düzenleyen KaziooFX, Elon Musk’ın çeşitli videolardan alınmış görüntülerini kullanarak yepyeni bir fragman ortaya çıkarmış. Fragmanın yapımında eski usül kes-biç-birleştir yönetmini kullanan KaziooFX'in diyaloglardaki kurgusu ise takdire şayan. Videonun üzerinde düşünülmüş olduğu belli. İLGİLİ HABER Elon Musk'ın Çılgın Projesi Hyperloop'ta İlk Test Gerçekleşti Videoda Musk’ın pek çok röportajından sahneler yer alıyor. Bu sahnelerin arasında Joe Rogan Ecperience’de tüttürdüğü meşhur röportaj da var. Videoda ayrıca SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı sevkiyat görevinden görüntüler de var.

Kaynak : https://techcrunch.com/2018/12/19/this-elon-musk-interstellar-parody-is-the-weirdest-thing-youll-see-all-day/

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