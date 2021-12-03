Numbeo'dan elde edilen veriler, Avrupa'da ortalama bir ev almanın en zor ve en kolay olduğu şehirleri ortaya koydu. Türkiye'den bir şehir, en kolay olan şehirler listesinde ilk 10'a yerleşti.

Dünya üzerindeki herhangi bir şehir hakkında doğrudan kişilerden gelen geri dönüşlerle verilerini güncelleyen Numbeo, 2021 yılının ortasını kapsayan İllere Göre Emlak Fiyatları Endeksi listesini güncelledi. Güncellenen listeyle birlikte herhangi bir ülkedeki ve şehirdeki kişilerin ortalama hane gelirine göre ev alma zorlukları da gözler önüne serildi.

Numbeo’da yer alan veriler, orta büyüklükte bir daire satın almak için ne kadar yıllık ortalama hane gelirine ihtiyaç duyduğunuzu gösteriyor. Listede parantez içinde gördüğünüz oranlar, ortalama hane gelirinin hiçbir yere harcanmadan tamamen bir kenarda biriktirilmesi durumunda ortalama bir evi (90 metrekare) kaç yılda alabileceğinizi gösteriyor.

Ev fiyatı/gelir oranının en düşük olduğu, yani ortalama gelirle ev satın almanın en kolay olduğu yerler (2021 ortasına ait veriler):

Landgeist tarafından bir harita üzerinde derlenen verilere göre ev fiyatlarının gelire göre en düşük orana sahip olduğu Avrupa’daki illerin İrlanda’nın Limerick şehri yer aldı. Limerick şehrinde oranın 4,3 olduğu açıklandı. Listenin ikinci sırasındaysa yeniden İrlanda’dan bir il bulunuyordu. Ev satın almanın en karşılanabilir olduğu ikinci Avrupa şehri 5,6 oranla Cork idi.

Limerick, İrlanda (4,3)

Cork, İrlanda (5,6)

Lahey, Hollanda (5,7)

Lefkoşa, KKTC (5,8)

Antwerp, Belçika (5,9)

Ev fiyatı/gelir oranının en yüksek olduğu yerler:

Moskova, Rusya (21,6)

Cascais, Portekiz (21,4)

Paris, Fransa (20,5)

Belgrad, Sırbistan (19,6)

Split, Hırvatistan (19,3)

Türkiye’de son 6 ayda acı bir değişim yaşandı:

Numbeo, Türkiye’den beş şehri listesine eklemiş durumda. 2021 yılının ortasındaki verilere göre bu şehirlerden birisi olan başkent Ankara’da ortalama gelirle ortalama bir ev satın almak için paranızı 6,78 yıl boyunca hiçbir yere harcamadan biriktirmeniz gerekiyor.

2021 yılının ortasında Türkiye'deki fiyatlarla yapılan hesaplama: Ankara: 6,78 yıl Bursa: 7,01 yıl Antalya: 8,04 yıl İzmir: 8,45 yıl İstanbul: 11,35 yıl

Bugün güncellenen verilere göre aynı şehirlerde durum: ​ Ankara: 8,39 yıl Bursa: Veri yok Antalya: 9,20 yıl İzmir: 10,34 yıl İstanbul: 13,16 yıl



Yapılan hesaplama hakkında detaylı bilgi:

Numbeo, hesaplama yaparken şu üç faktörden yararlandı:

Toplam hane geliri: Şehirlerdeki ortalama net aylık maaş, %50 artırıldı. %50'lik kısmın çalışan kesimdeki kadınlara ait olduğu öngörüldü.

Şehirlerdeki ortalama net aylık maaş, %50 artırıldı. %50'lik kısmın çalışan kesimdeki kadınlara ait olduğu öngörüldü. Orta boyutta bir apartman dairesi: 90 metrekare

90 metrekare Metrekare başına fiyat: Şehir merkezi ve merkez dışındaki evlerin metrekare başına fiyat ortalamaları alındı.

Bu hesapla örnek olarak güncel fiyatlarla Ankara'yı doğrulayalım:

Numbeo'da yer alan verilere göre Ankara'da ortalama aylık maaş 4.186 TL. Bunu 1,5 ile çarptığımızda elimizde 6.279 TL'lik aylık ortalama hane geliri bulunuyor. Bu da yıllık 75.348 TL hane geliri demek oluyor.

aylık ortalama hane geliri bulunuyor. Bu da yıllık hane geliri demek oluyor. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat Ankara şehir merkezinde metrekare başına fiyat: 8.027 TL Şehir merkezi dışında metrekare başına fiyat: 6.026 TL Ortalaması: 7.026,5 TL

90 metrekarelik ortalama bir evin ortalama metrekare fiyatına göre değeri: 632.385 TL

632.385 / 75.348 = 8,39 yıl

Veriler neyi gösteriyor:

Numbeo’nun sunduğu veriler, özellikle metropol şehirlerde ev satın almanın ortalama gelire sahip bir hane için fazlasıyla zor olacağını açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Evlere erişimin daha kolay olduğu ülkelerse verilerin tümüne baktığımızda Hollanda, Belçika, İrlanda, Almanya ve Danimarka olarak gözüküyor. Ayrıca Türkiye'deki fiyatların son 6 ayda ne denli artış yaşadığını da acı bir şekilde gözler önüne seriyor: Sadece 6 ay gibi bir sürede ev alma konusunda neredeyse %25 fakirleştik.