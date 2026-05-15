Epic Games Mega İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Epic Games Store'da platformun büyük indirimlerinden biri olan 'Mega İndirimler' başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Mega İndirimler nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

Bugün başlayan Mega İndirimler de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic İndirimler, 11 Haziran TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50)
EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 779,99 TL (-%70)
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75)
Battlefield 6 2.599,99 TL 1.429,999 TL (-%45)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65)
Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.499 TL 374,85 TL (-%85)
PC Building Simulator 2 161 TL 107,87 TL (-%33)
REANIMAL 1.749 TL 1.311,75 TL (-%25)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
God of War Ragnarök 1.4999 TL 1.004,33 TL (-%33)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
Super Meat Boy 3D 549 TL 439,20 TL (-%20)
John Carpenter's Toxic Commando 2.000 TL 1.600 TL (-%20)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
STAR WARS Jedi: Survivor 2.099,99 TL 314,99 TL (-%85)
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL (-%85)
Borderlands 4 2.900 TL 1.740 TL (-%40)

Mega İndirimler kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

