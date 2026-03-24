Bakan Yardımcısından Açıklama: Otomobillerde Telefon Tutucu ve Aynaya Asmalı Koku Yasaklandı mı?

Sosyal medyada hızla yayılan “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddiaları gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve İçişleri Bakan Yardımcısı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yeni düzenlemelerin detayları ise henüz netleşmiş değil.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bazı iddialar, sürücülerin kafasını ciddi anlamda karıştırdı. Özellikle araç içinde kullanılan telefon tutucular ve aynaya asılan kokuların yasaklandığı yönündeki paylaşımlar, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ancak işin aslı, iddia edildiği gibi değil.

Konuyla ilgili ilk açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi. Yapılan açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmemiş detayların kesin karar gibi sunulduğu ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Noktayı Koydu: “Böyle Bir Ceza Yok”

Tartışmalar sürerken İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da konuya doğrudan açıklık getirdi. Yiğitbaşı, sosyal medyada dolaşan cezai işlem iddialarını net bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamada, “Araçlarda koku veya telefon tutucu bulundurulması nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandığı yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Ayrıca bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği özellikle vurgulandı.

Peki Bu İddialar Neden Ortaya Çıktı?

Aslında olayın çıkış noktası, Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler. Ancak bu değişikliklerin detaylarını belirleyecek olan yönetmelik henüz yayımlanmış değil. Buna rağmen bazı paylaşımlar, süreci tamamlanmış gibi göstererek yanlış bir algı oluşturdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu noktaya dikkat çekiyor. Yani ortada şu an için “telefon tutucu yasaklandı” ya da “koku yasaklandı” gibi bir durum yok.

Yeni Kurallar Geliyor Ama Henüz Net Değil

Yetkililer, araç içi ekipmanlara ilişkin detayların yeni yönetmelikle netleşeceğini söylüyor. Bu süreçte sürüş güvenliğini etkileyen unsurların teknik olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

Şu an için trafik ekiplerinin cezadan çok bilgilendirme faaliyetlerine odaklandığını da ekleyelim. Yani sürücülere kesilmiş yeni bir ceza dalgası söz konusu değil.

Sosyal Medyadaki Her Paylaşıma İnanmayın

Bu tür konularda en büyük sorun, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılması. Bir iddia ortaya atılıyor ve kısa sürede “kesin bilgi” gibi algılanabiliyor. Yetkililer de bu yüzden özellikle uyarıyor: Sadece resmî açıklamaları takip edin.

