Oyun Yapmak İçin Kullanabileceğiniz 5 Ücretsiz Oyun Motoru

Oyun yapmak, bir noktada birçok oyuncunun hayali olmuştur. Eğer bu hayali gerçekleştirmek için adımlar atıyorsanız, oyun motorlarının sizin için en önemli şeylerden biri olduğunu biliyorsunuzdur, özellikle de tamamen ücretsiz olanları... Bu içeriğimizde, piyasada bulunan en iyi ücretsiz oyun motoru isimlerine yakından bakıyoruz.

Oyun yapma işlemi her ne kadar çok karışık görünse de aslında geliştiricilere yardımcı olan birçok ücretsiz oyun motoru bulunuyor. Karmaşık kodlamalardan, yeni programlama dili öğrenmeden sizleri kurtaran bu oyun motorları, çok ünlü stüdyolar tarafından bile kullanılıyor.

Tabii ki büyük stüdyolar bu oyun motorlarını kendi kodlarını yazarak, tamamen yaptıkları oyuna uyumlu hâle getirseler de yeni başlayan bir geliştirici için tamamen ücretsiz oyun motoru bulmak gerçekten büyük bir fırsat. Hazırsanız hep beraber en iyi ücretsiz oyun motoru listemize yakından bir göz atalım.

Kısaca oyun motoru nedir?

Oyun motoru kısaca, geliştiricilerin oyun yapımında ihtiyaç duyacağı programlama ve tasarım araçlarının bir bütünüdür. Ses motorlarından, karmaşık üç boyutlu fizik motorlarına kadar birçok programlama aygıtının bir arada bulunduğu oyun motorları; bu ayrı ayrı motorları kodlamak yerine geliştiricinin hazır olarak kullanmasına olanak sağlar. Bu sayede özellikle yeni başlayan geliştiriciler; işin kodlama kısmını büyük ölçüde atlayıp, yaratıcılığa ve üretkenliğe odaklanabiliyor.

Oyun yapmak için kullanabileceğiniz 5 ücretsiz oyun motoru:

Unity

Unreal Engine

Godot

Corona

Armory

Unity

Unity ile yapılan oyunlar: Rust Ori and the Blind Forest Hearthstone: Heroes of Warcraft Deus Ex: the Fall Firewatch



Unity’i eklemeden bir oyun motoru listesi yapmak, tabii ki mantıklı olmazdı. Hem ücretli hem de ücretsiz olarak en popüler oyun motoru olarak kabul edilen Unity, tonlarca stüdyo ve Indie oyun geliştiricisi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hem iki boyut hem de üç boyut için farklı araçlara ve devasa bir tasarım kütüphanesine sahip olan Unity, PlayStation 4’ten PC’ye, mobile ve başka platformlara uzanan geniş platform desteğine sahip.

Tabii iyi yönlerinin yanı sıra Unity oyun motorunun bazı hoş karşılanmayan yönleri de bulunuyor. Özellikle Unity’nin aynı anda binlerce özelliği sunmaya çalışması, zaman zaman amacınızdan saparak oyun motorunun içinde kaybolmanıza sebep olabiliyor. Ayrıca Untiy’nin asıl odak noktası üç boyutlu oyunlar. Bu nedenle Unity ne yazık ki iki boyutlu oyunlar için pek de etkili araçlara sahip değil. Bu yüzden asıl amacınız iki boyutlu bir oyun yapmaksa, bu alanda adından söz ettiren oyun motorlarına yönelmeniz faydanıza olacaktır.

Orijinal olarak C# yazılım dilini kullanan Unity; Boo ve UnityScript ile de kullanılabiliyor. Unity ayrıca tamamen ücretsiz olsa da bu bir yere kadar devam ediyor. Eğer Unity ile yaptığını oyunlardan son 1 yıl içinde 100 bin dolar ve üzeri gelir kazanmışsanız, Unity ücretli hâle geliyor. Tabii böyle bir gelir elde ettikten sonra Unity’nin ücretli hâle gelmesi göze batmıyor. :)

Unreal Engine

Unreal Engine ile yapılan oyunlar: Days Gone Borderlands 2 Mass Effect 2 Gears of War PUBG



Epic Games’in baş tacı, Unity’nin en büyük rakibi Unreal Engine; özellikle büyük AAA oyunların geliştirilmesi için üretilmiş bir oyun motoru olarak karşımıza çıkıyor. Bu denli büyük ve gelişmiş bir oyun motorunu ücretsiz kullanabilmek ise gerçekten hayret verici bir durum. Tabii ki bu duruma eli açık Epic Games’in de katkısı büyük. Dünyanın en başarılı oyunlarından biri olan Fortnite’ın da yapıldığı bu Unreal Engine, yukarıda belirttiğimiz AAA oyunlar dâhil birçok oyuna güç veriyor.

Piyasadaki en güçlü üç boyutlu oyun geliştirme araçlarına sahip olan Unreal Engine ile yapabileceklerinizin sınırı yok desek yanlış olmaz. FPS türünde oyunlardan, yarış oyunlarına kadar birçok alanda oyun üretebileceğiniz Unreal Engine, 2020 yılında çıkan yeni versiyonu Unreal Engine 5 ile grafik kalitesini adeta göklere çıkarıyor. Ayrıca yayınlama platformu açısından da oldukça zengin olan Unreal Engine ile çapraz platform destekli oyunlar da yapabiliyorsunuz.

Unreal Engine’ı vazgeçilmez yapan bir diğer unsur ise açık kaynaklı olması. Bu sayede oyun motorunun topluluğu sürekli olarak Unreal Engine üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapabiliyor ve kullandığınız araç her geçen gün daha iyi ve stabil bir hâle geliyor. C++ programlama dili kullanan Unreal Engine, hiç kod bilmeyen geliştiriciler için de görsel tasarım araçları sunuyor. Blueprint adı verilen bu parçalar sayesinde istediğiniz dokuyu direkt olarak oyununuza sürükleyip bırakarak dâhil edebiliyorsunuz. Unreal Engine ile oyun geliştirmek ücretsiz olsa da Unreal, 3.000 dolar kâr sınırını açan her oyunun gelirinden %5 komisyon alıyor.

Godot

Godot ile yapılan oyunlar:

The Interactive Adventures of Dog Mendonça & Pizzaboy

Stereobreak

Deep Sixed

Fluffy Horde

Riven Tails Defense

Eğer oyun geliştirme işine yeni başlıyorsanız ve hedefiniz çok fazla zaman, büyük bir ekip ve aşırı iş gücü isteyen devasa oyunlar yapmak değilse, Godot tam size göre bir oyun motoru. Hem üç boyutlu hem de iki boyutlu oyun geliştirme araçlarına sahip olan Godot, genellikle iki boyutlu oyunlar için kullanılıyor.

Kullanışlılık açısından, C++ ve C# gibi oldukça kolay kodlama dillerini kullanan Godot; GDScript adında Python benzeri kendi kodlama dilini de kullanıyor. Aynı zamanda açık kaynaklı bir oyun motoru olan Godot, tıpkı Unreal Engine gibi topluluğu tarafından sürekli geliştiriliyor ve yeni kullanıcılar için topluluk tarafından sağlanmış birçok rehber bulunuyor.

Godot, diğer oyun motorlarına göre farklı bir geliştirme tarzı sunuyor. Scene/node sistemi olarak adlandırılan bu görsel programlama tarzı ise oldukça güçlü ve etkili olsa da biraz öğrenme süreci gerektiriyor. Bu nedenle ilk olarak Godot ile oyun yapmayı öğreniyorsanız, diğer oyun motorlarında zorlanabilirsiniz. Ücret konusuna geldiğimizde ise tamamen ücretsiz olan Godot, oyun gelirlerinden de bir pay talep etmiyor.

Corona

Asıl amacınız mobil oyunlar üretmek ise Corona göz atmanız gereken bir oyun motoru olacaktır. İki boyutlu oyunların üretiminde kullanabileceğiniz Corona tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Angry Birds, Warcraft ve benzeri popüler oyunların geliştirildiği Lua yazılım dilini kullanan Corona, bir oyun motorundan daha çok SDK, yani yazılım geliştirme kiti olarak kullanılıyor.

Bu da demek oluyor ki Corona, genel olarak kodlarla kullanılıyor. Corona arayüz bakımından kullanıcılara pek bir şey sunmasa da genel olarak kodla kullanılması, koda aşina olduktan sonra üretim aşamasını oldukça hızlandırıyor. Ayrıca hızıyla popüler olan Corona, geliştiricilere her kod değişikliğinden sonra direkt olarak oyunlarını oynayıp, yazdıkları kodu deneme imkânı tanıyor.

Armory

Oyun geliştirme kariyerine yeni adım atıyorsanız ve üç boyutlu oyunlar geliştirmek istiyorsanız, Armory oldukça işinize yarayacak bir oyun moturu. 2019 yılında çıkan ve açık kaynaklı olması nedeniyle topluluk tarafından geliştirilmeye devam eden Armory, birçok geliştiricinin kullandığı, üç boyutlu modelleme ve tasarım aracı olan Blender’ın üzerine inşa ediliyor.

Oldukça yeni bir oyun motoru olan Armory, yeni kullanıcıların dostu olan Haxe görsel programlama dilini kullanıyor. Bu sayede kod yazmadan görsel tasarım ağaçları oluşturarak oldukça basit bir şekilde oyun geliştirebiliyorsunuz. Açık kaynaklı olmasının yanı sıra kitlesel fon ile kurulan Armory, oldukça yardımsever bir topluluğa da sahip.

Oyun tasarımı ve oyun geliştirme, mekanik olduğu kadar yaratıcılığın da büyük ölçüde ön plana çıktığı bir süreç. Bu nedenle oyun motorlarının teknik kısımlarının yanı sıra hangi oyun motorunun oyununuz için gerekli araçlara sahip olduğu da önemli bir nokta. Umarız listede verdiğimiz oyun motorları, oyun geliştirme kariyeriniz için güzel bir başlangıç olabilirler. Sizler de bildiğiniz veya kullandığınız oyun motoru isimlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.