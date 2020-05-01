Son birkaç yılda YouTube'dan beyaz perdeye kadar birçok yerde karşımıza çıkan sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan 'bireysel' kanal unvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14,2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

Ürettiği eğlence temalı videolarla ülkemizin en popüler YouTuber’larından biri olmayı başaran Enes Batur, son birkaç yıldır YouTube Türkiye’nin en çok abone sayısına sahip olan ‘bireysel’ kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12,7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Batur, görünüşe göre bu unvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.

2014 yılından beri YouTube’da var olan Oyuncak Avı isimli kanal, şu anda 14,2 milyon abone sayısıyla netd müzik’in ardından YouTube Türkiye’nin en çok aboneye sahip olan 2. kanalı konumunda yer alıyor. Bu noktada kafa karıştıran noktaysa Oyuncak Avı isimli kanalın geriye dönük son birkaç ay verileri.

Oyuncak Avı, son 30 günde 8 milyonu aşkın abone kazanmış:

Sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini yayınlayan bir internet sitesi olan Social Blade verilerine göre Oyuncak Avı, güncel 14,2 milyonluk abone sayısının 8,72 milyonunu son 30 gün içerisinde kazandı. Bu noktada Social Blade tarafından sağlanan detaylı verilere baktığımızda 15 Nisan 2020’de toplam abone sayısı 5,48 milyon olan kanalın bir gün sonraki, yani 16 Nisan 2020'deki abone sayısıysa 14,2 milyon.

Öte yandan diğer popüler YouTube kanallarının son 30 günde kazanılan abone sayısına baktığımızda işin rengi biraz daha değişiyor zira bu kanallardaki veriler, Oyuncak Avı’nın son 30 günde elde ettiği abone sayısının yanından bile geçemiyor. Social Blade verilerine göre en yüksek aboneye sahip olan 5 YouTube kanalının son 30 günde elde ettiği abone sayıları şu şekilde:

netd müzik: 200 bin

200 bin Oyuncak Avı: 8,72 milyon

8,72 milyon Enes Batur: 300 bin

300 bin Orkun Işıtmak: 90 bin

90 bin OYUNCAKOYNUYORUM: 330 bin

Yazımızı noktalamadan önce yukarıdaki verilerin tamamının Social Blade’den alındığını tekrardan hatırlatalım ve son sözü siz değerli takipçilerimize bırakalım.