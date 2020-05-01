İrlanda’da yaşayan 17 yaşındaki YouTuber Adam Mcintyre, Amerikalı sosyal medya fenomeni ve oyuncu Colleen Ballinger’ın internet karakteri Miranda Sings için yıllarca içerik yazdığını ancak tek kuruş dahi ödeme alamadığını iddia etti.

Amerikalı YouTuber, komedyen ve oyuncu Colleen Ballinger ya da diğer ismiyle Miranda Sings, çok çarpıcı bir iddia ile gündemde. İrlanda'da yaşayan 17 yaşındaki bir YouTuber, Aralık 2017'den Mart 2020'ye kadar Miranda Sings karakteri için içerik yazdığını ancak Ballinger’dan tek kuruş ödeme alamadığını öne sürdü.

Adam Mcintyre adındaki YouTuber, 28 Nisan’da yayınladığı videosunda, 33 yaşındaki Ballinger ile ilk kez 2016'da yılında, henüz 13 yaşındayken tanıştığını söylüyor. “Her günümü Miranda Sings hesabındaki hayranlarla konuşarak geçirdim” diyen Mcintyre, bu süre zarfında Ballinger’a pek çok video fikri verdiğini belirtiyor.

İkili arasında her şey yolunda giderken, geçtiğimiz mart ayında Miranda Sings’in Twitter hesabından LGBTİ topluluğunu aşağılayan bir paylaşımın yapılmasıyla işler tersine döndü. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çektikten sonra kaldırılırken, hesaptan bir özür açıklaması yayınlandı.

Mcintyre, fikri kendisinin verdiğini ancak paylaşımı yapmadan önce Ballinger’dan onay aldığını söylüyor. Ballinger’ın bu olay için sadece kendisini suçladığını belirten 17 yaşındaki İrlandalı çocuk, daha sonra hesaptan çıkış yaptığını dile getiriyor. Ballinger’a defalarca mesaj atmasına rağmen hiçbir cevap alamadığını söyleyen Mcintyre, yaptığı işler için kendisine hiçbir zaman ücret ödenmediğini belirtiyor.

Henüz 13 yaşındayken Ballinger’ın bir videosunda tweetlerinin okunduğunu söyleyen İrlandalı YouTuber, “Ballinger, benim tweet'lerimi yüksek sesle okudu ve bu kadar komik olduğu için bana bir şey göndermek istedi” diyor. Kısa süre sonra adresine bir iç çamaşırı geldiğini belirten Mcintyre, annesinin bunu gördüğünü ve çok büyük bir tepki gösterdiğini söylüyor.

Mcintyre'in videosunda paylaşılan ve bir konuşmaya ait ekran görüntülerinde, Ballinger’ın Miranda Sings karakteri için İrlandalı çocuktan doğrudan yardım istediği görülüyor. O andan itibaren karakter ve bazı durumlarda Ballinger’ın kişisel sosyal medya hesapları için tweet fikirleri göndermeye başladığını söyleyen Mcintyre, ünlü ismin kendisine Mart 2020'de Miranda Sings Twitter hesabının şifresini verdiğini belirtiyor.

Ballinger, söz konusu iddialar hakkında henüz bir yorumda bulunmazken, Mcintyre'in videonun ardından gelen ölüm tehditleri ve siber taciz nedeniyle şu anda sosyal medyaya bir süre ara verdiği öğrenildi.

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