Günümüzde oyunlar öylesine gelişti ki, hikayesi olan bir oyunu oynarken kendimizi film izliyor gibi hissediyor olabiliriz. Teknolojinin de gelişmesiyle bu durum oldukça normal. Çünkü oyun sektörü gün geçtikte daha iyi görsellerle çok daha kaliteli hikayeler sunuyor. Dizi ve film sektörü de oyunlardan oldukça etkileniyor. İşte oyun sektöründen uyarlanan en iyi dizi ve filmler.

Video oyunlarının günümüzde insanlara ve yapımlara etkisini inkar etmek mümkün değil. Uzun yıllardır bu oyunların hikaye ve karakterleri dizi ve filmlere ilham olmaya devam ediyor. Ancak sadece bir kısmı başarıyı elde etmiş durumda. Örneğin Pokemon Detective Pikachu, sadece açılış haftasında ABD'de tahmini 58 milyon dolar gelir elde etti. Film neredeyse Disney gişe rekorları kıran Avengers: Endgame'i gişede en üst sıradan indirecek kadar kazandı.

Pazar böylesine büyükken, oyunları konu alan birçok kaliteli yapım da oluşmaya başladı. Bu da video oyunlarına dayalı çok daha fazla filmin yolda olduğu anlamına geliyor. Hali hazırda bir hayran kitlesi bulunan oyunları, oyunun kendisinden çok fazla kopmadan film ya da dizi haline getirmek, yapımcılar için hayli zor. Ancak hayranı oldukları The Last of Us gibi oyunları da Hollywood kalitesinde izlemek, hayranlar için de oldukça heyecan verici bir deneyim.

Ortada bu kadar güzel yapım ve gelecek yapımlar bulunurken, biz de sizin için sevilen oyunlardan esinlenmiş dizi ve filmleri listeledik.

Konusunu ve Karakterlerini Oyunlardan Ödünç Almış Dizi ve Filmler

Angry Birds Movie 2

Sonic the Hedgehog

Uncharted

Monster Hunter

Cyberpunk: Edgerunners

The Division

Fallout

The Last of Us

Resident Evil

Minecraft

Devil May Cry

Mancınıklı kuşlardan sinema perdesine: Angry Birds Movie 2

Çıkış tarihi: 2019

IMDb puanı: 6,4

Yönetmen: Thurop Van Orman, John Rice

Oyuncular / Seslendirme: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones

352 milyon dolardan daha fazla para kazanan, serinin ilk filmi Angry Birds Movie, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü video oyun filmi olarak kendinden bahsettiriyor. 10 yıldan fazla süredir mobil cihazlarda oynayabildiğimiz oyunun ikincisi ise tam ailece izlemelik bir animasyon olarak karşımıza çıkıyor.

Nostaljik hisler uyandıran: Sonic the Hedgehog

Çıkış tarihi: 2020

IMDb puanı: 6,5

Yönetmen: Jeff Fowler

Oyuncular / Seslendirme: Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey

Sonic, dünyadaki en ikonik oyun karakterlerinden biri. Birçok çizgi film ve otuz yıllık oyunlarından sonra 2020’de canlı aksiyon filmi çıkan Sonic the Hedgehog, ilk fragmanı yayınlandığında hiç beğenilmemişti. Hatta o kadar beğenilmedi ki, filmin yapımcıları Sonic karakterini tekrar tasarladılar. Sonrasında ise biraz daha toparlayan bu film, eski oyuncular için oldukça güzel bir nostalji.

Yeni nesil Indiana Jones: Uncharted

Çıkış tarihi: 2022

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular / Seslendirme: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas

PlayStation’ın popüler Uncharted serisine dayanan bu filmde, Örümcek Adam olarak bildiğimiz Tom Holland başrolü oynayacak. Indiana Jones serisine benzeyen hikayesiyle oyuncuların kalbini fetheden oyunu Hollywood yapımı olarak izlemek oldukça keyifli bir deneyim olacak. İlk olarak Aralık 2020’de vizyona çıkması planlanan film, tekrar bir erteleme olmazsa 2022 yılında izleyiciler ile buluşacak.

Bitmeyen aksiyonuyla Monster Hunter

Çıkış tarihi: 2020

IMDb puanı: 5,3

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

Oyuncular / Seslendirme: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman

Adından da anlaşılacağı gibi, Monster Hunter oyunları, çeşitli fantastik topraklardaki her türden canavarı takip etmek, dövüşmek ve yakalamakla ilgili. Monster Hunter’da oyuncular kendi karakterlerini tasarlarlar ve Monster Hunter serisi çok derin bir hikayeye de sahip değil. Monster Hunter başrolünde ise, Monster Hunter serisini yapan geliştirici olan Capcom tarafından yapılan bir video oyununun başka bir uyarlaması olan Resident Evil'deki Alice rolüyle tanınan Milla Jovovich var.

Neonlarla dolu bir anime: Cyberpunk: Edgerunners

Çıkış tarihi: 2022

CD Projekt Red, oyuncuları sevindirecek bir haber ile “CyberPunk 2077” evrenine dayanan yeni bir spin-off anime serisini duyurdu. Studio Trigger tarafından canlandırılan hikâye, siberpunk olarak da bilinen paralı bir kanun kaçağı olan, vücut değiştirmeye takıntılı bir şehirde hayatta kalmayı seçen bir sokak çocuğunu konu alacak. Hiroyuki Imaishi'nin yöneteceği 10 bölümlük dizinin prömiyeri 2022'de Netflix'te yapılacak.

Ünlü kadrosu ve salgın temasıyla The Division

Çıkış tarihi: Henüz belli değil

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular / Seslendirme: Jessica Chastain, Jake Gyllenhaal

Netflix, Black Friday'de New York City'yi yok eden bir salgınla ilgili popüler Ubisoft oyununun bir uyarlamasının dağıtım haklarını satın aldı. The Division’ın başrollerde Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain olacak. Ünlü oyunun film uyarlamasının yönetmenliğini ise Hobbs & Shaw ve Deadpool 2’den tanıdığımız David Leitch yapacak.

Başka bir kıyamet sonrası oyunu olan Fallout

Çıkış tarihi: Henüz belli değil

Yönetmen: Jonathan Nolan, Lisa Joy

Oyuncular / Seslendirme: Henüz belli değil

"Westworld" yazarları Jonathan Nolan ve Lisa Joy, 1940'ların sonlarında Amerikalılar tarafından öngörülen geleceğin bir nükleer silahla patladığı bir dünyada geçen "Fallout" video oyun serisine dayanan bir bilim kurgu dizisi üzerine çalışıyorlar. 2077’de geçen bu oyunun ironik mizah ile dolu olsa da, dizi oyunun sert tonunu da korumaya çalışacak.

PlayStation'ın sevilen serisi The Last of Us

Çıkış tarihi: 2021

Yönetmen: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular / Seslendirme: Pedro Pascal, Gabriel Luna, Bella Ramsey

"Chernobyl" yaratıcısı Craig Mazin, Naughty Dog’un HBO'ya özel PlayStation oyununun uyarlaması üzerine çalışıyor. Mazin, The Last of Us’ın yapımında doğrudan oyunun yaratıcı yönetmeni ve yazarı Neil Druckmann ile çalışacak. Dizi, kıyamet sonrası bir ortamda hayatta kalmaya çalışan oyunun kahramanları Joel ve Ellie'yi konu alarak, ilk oyundan ve hatta muhtemelen ikinci oyundan olayları ele alacak.

Tüm zamanların en çok kazanan video oyunu filmi: Resident Evil

Çıkış tarihi: 2002

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

Oyuncular / Seslendirme: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Ryan McCluskey

Milla Jovovich'in oynadığı altı Resident Evil filmi dünya çapında 1,2 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Resident Evil film serisi 2002'deki ilk çıkışından bu yana büyük ölçüde eleştirmenler tarafından çok sevilmese de bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan video oyunu filmi dizisi olmaya devam ediyor. 2016’da çıkan serinin son filmi, Resident Evil: The Final Chapter, 40 milyon dolarlık bütçesiyle 312,2 milyon dolar kazandı.

Senelerdir beklenen ve hala beklenecek olan Minecraft

Çıkış tarihi: 2022

Dünya çapında satılan 100 milyondan fazla kopya ile Minecraft, şüphesiz tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olarak sayılıyor. Oyunun arkasındaki Microsoft yan kuruluşu olan Mojang ise, yıllardır bir Minecraft filmini prodüksiyona sokmaya çalışıyor. Ocak 2019'da Warner Bros., Nick ve Nora's Infinite Playlist'in yönetmeni Peter Sollett'in Minecraft filminin yönetmenliğini üstlendiğini duyurdu. Eğer bir aksilik olmazsa, filmin 4 Mart 2022’de izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Şeytanlarla dolu hikayesiyle Devil May Cry

Bu listedeki diğer uyarlamaların aksine Devil May Cry Netflix dizisi 2D olarak anlandırılacak. Yönetici yapımcı Ari Shankar, şeytanlarla savaşılan bu video oyununu 2018'in sonlarında bir animasyon dizisine uyarlama planlarını açıklamıştı. Shankar daha önce, hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından beğenilen bir başka animasyon video oyunu uyarlaması olan Netflix'in Castlevania üzerinde çalışmış başarılı bir yapımcı.