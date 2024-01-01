Özel İletişim Vergisi ile Telsiz Kullanım Ücreti'ne zam yapıldığı açıklandı. Buna göre; aktif olarak mobil hat kullanan tüm vatandaşlar, 2024 yılında 15 TL Telsiz Kullanım Ücreti ödeyecekler.

2024 yılı, büyük bir zam furyası ile başladı. Bu bağlamda; yeniden değerleme oranı etkisiyle ödediğimiz tüm resmî kalemlere zamlar gelmeye başladı. Ve elbette hepimiz için geçerli olan Özel İletişim Vergisi ile Telsiz Kullanım Ücreti de zamlandı.

Özel İletişim Vergisi, 1999 yılından beri hayatımızın içerisinde olan ve yeni hat alımlarında 12 ay taksitle ödenebilen bir vergi olarak biliniyor. Bu vergi, geçtiğimiz yıl 260 TL olarak ödeniyordu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğ ile Özel İletişim Vergisi Tutarı, 400 TL'ye yükseltildi.

Telsiz Kullanım Ücreti 15 TL oldu

Eğer aktif bir mobil hattınız bulunuyorsa her ay düzenli olarak Telsiz Kullanım Ücreti ödersiniz. 2023'te 9,43 TL olan bu tutar, 2024 yılı için 15 TL olarak tahsil edilecek. Bu durum önemli çünkü telefon faturaları, vergideki artış nedeniyle otomatik olarak yükselecek.

Şunun bir kez daha altını çizelim. Özel İletişim Vergisi, sadece yeni bir hat alacak olan vatandaşları ilgilendiriyor. Eğer bu yıl içerisinde yeni bir mobil hat satın almazsanız böyle bir vergi ile karşılaşmazsınız. Ancak Telsiz Kullanım Ücreti için durum böyle değil. Aktif bir hat kullanan tüm vatandaşlar, Telsiz Kullanım Ücreti ödemek zorundalar.