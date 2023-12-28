Türksat Kablonet ve Kablo TV'ye Zam Geldi

Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetleri için yeni ücret tarifesini açıkladı. Yeni fiyatlar 29 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Türksat, 2024 yılı öncesinde tüm hizmetleri için ücret tarifesini yeniledi. 29 Aralık'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar duyuruldu. Yani güncel fiyatlardan tarifenizi yenilemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Yeni fiyatlar tartışma yaratacağa benziyor.

İşte Kablonet Hizmet Fiyatları

Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri

İndirme Hızı Kota Tarife Fiyatı 16 Mbps’e kadar 10 GB 150,00 TL 25 Mbps’e kadar 75 GB 350,00 TL 25 Mbps’e kadar 150 GB 380,00 TL 25 Mbps’e kadar 250 GB 400,00 TL 50 Mbps’e kadar 250 GB 420,00 TL 50 Mbps’e kadar 500 GB 520,00 TL 100 Mbps’e kadar 250 GB 520,00 TL 100 Mbps’e kadar 500 GB 580,00 TL

Bu tarifede ek kullanım ücreti, GB başına 1,50 TL olarak açıklandı. Duran Kotalı Kablonet hizmeti kullananlar, kotalarını doldurmaları hâlinde ek kullanım yapamıyor.

Sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme hızı Yükleme hızı Tarife fiyatı 16 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 500,00 TL 25 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 520,00 TL 35 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 540,00 TL 50 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL 50 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 650,00 TL 75 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL 100 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 600,00 TL 100 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 750,00 TL

PON sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme Hızı Yükleme Hızı Tarife fiyatı 200 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 800,00 TL 500 Mbps’e kadar 50 Mbps’e kadar 1100,00 TL 1000 Mbps’e kadar 100 Mbps’e kadar 1400,00 TL

Docsis/Pon Akıllı Sınırsız Hizmetleri

Tarife Saatleri Yükleme Hızı Tarife fiyatı 00.00-00.90 arası 50 Mbps'ye kadar, 19.00-24.00 arası 20 Mbps'ye kadar 5 Mbps'ye kadar 520,00 TL 00.00-00.90 arası 100 Mbps'ye kadar, 19.00-24.00 arası 25 Mbps'ye kadar 5 Mbps'ye kadar 540,00 TL

DSL sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme Hızı Yükleme Hızı Tarife fiyatı 16 Mbps'ye kadar 2 Mbps'ye kadar 500,00 TL 24 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 520,00 TL 35 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 540,00 TL 50 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 560,00 TL 75 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 580,00 TL 100 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 600,00 TL

Kablo TV ücretleri de belli oldu

Yeni düzenleme ile birlikte analog KabloTV iletim bedeli 4,00 TL, analog KabloTV içerik ücreti ise 96,00 TL oldu. Tüm KabloTV ücretleri ise şu şekilde: