Türksat Kablonet ve Kablo TV'ye Zam Geldi

Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetleri için yeni ücret tarifesini açıkladı. Yeni fiyatlar 29 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Türksat, 2024 yılı öncesinde tüm hizmetleri için ücret tarifesini yeniledi. 29 Aralık'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar duyuruldu. Yani güncel fiyatlardan tarifenizi yenilemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Yeni fiyatlar tartışma yaratacağa benziyor.
İşte Kablonet Hizmet Fiyatları
Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri
|İndirme Hızı
|Kota
|Tarife Fiyatı
|16 Mbps’e kadar
|10 GB
|150,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|75 GB
|350,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|150 GB
|380,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|250 GB
|400,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|250 GB
|420,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|500 GB
|520,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|250 GB
|520,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|500 GB
|580,00 TL
Bu tarifede ek kullanım ücreti, GB başına 1,50 TL olarak açıklandı. Duran Kotalı Kablonet hizmeti kullananlar, kotalarını doldurmaları hâlinde ek kullanım yapamıyor.
Sınırsız kablonet hizmetleri
|İndirme hızı
|Yükleme hızı
|Tarife fiyatı
|16 Mbps’e kadar
|2 Mbps’e kadar
|500,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|2 Mbps’e kadar
|520,00 TL
|35 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|540,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|560,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|20 Mbps’e kadar
|650,00 TL
|75 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|560,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|600,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|20 Mbps’e kadar
|750,00 TL
PON sınırsız kablonet hizmetleri
|İndirme Hızı
|Yükleme Hızı
|Tarife fiyatı
|200 Mbps’e kadar
|20 Mbps’e kadar
|800,00 TL
|500 Mbps’e kadar
|50 Mbps’e kadar
|1100,00 TL
|1000 Mbps’e kadar
|100 Mbps’e kadar
|1400,00 TL
Docsis/Pon Akıllı Sınırsız Hizmetleri
|Tarife Saatleri
|Yükleme Hızı
|Tarife fiyatı
|00.00-00.90 arası 50 Mbps'ye kadar, 19.00-24.00 arası 20 Mbps'ye kadar
|5 Mbps'ye kadar
|520,00 TL
|00.00-00.90 arası 100 Mbps'ye kadar, 19.00-24.00 arası 25 Mbps'ye kadar
|5 Mbps'ye kadar
|540,00 TL
DSL sınırsız kablonet hizmetleri
|İndirme Hızı
|Yükleme Hızı
|Tarife fiyatı
|16 Mbps'ye kadar
|2 Mbps'ye kadar
|500,00 TL
|24 Mbps'ye kadar
|3 Mbps'ye kadar
|520,00 TL
|35 Mbps'ye kadar
|3 Mbps'ye kadar
|540,00 TL
|50 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|560,00 TL
|75 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|580,00 TL
|100 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|600,00 TL
Kablo TV ücretleri de belli oldu
Yeni düzenleme ile birlikte analog KabloTV iletim bedeli 4,00 TL, analog KabloTV içerik ücreti ise 96,00 TL oldu. Tüm KabloTV ücretleri ise şu şekilde:
|Hizmet
|Hizmet fiyatı
|KabloTV İletim Bedeli
|4,00 TL
|KabloTV Giriş Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş Paketi)
|66,00 TL
|KabloTV Temel Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel Paketi)
|76,00 TL
|KabloTV Üst Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel+Üst Paketi)
|86,00 TL
|Gümüş Sinema Paketi
|55,00 TL
|Altın Sinema Paketi
|65,00 TL
|Premium Spor Paketi
|50,00 TL
|Filmbox+ İçerik
|20,00 TL
|Nat-Geo Now İçerik
|30,00 TL
|S Sport Plus İçerik
|50,00 TL