Özgür Demirtaş'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir hırsızla bakkal arasında geçen hayali bir olayı matematiksel hale getiren profesör, takipçilerinden 15 binden fazla yanıt aldı. Üstelik bu yanıtların büyük bir çoğunluğu da doğru cevabı vermiyordu.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ekonomistlerden bir tanesi olan Özgür Demirtaş, Twitter'da yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gündemine oturdu. "Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim" açıklamasıyla bir matematik sorusu paylaşan Prof. Demirtaş, kendisini takip eden Twitter kullanıcılarını derin bir tartışmanın içine soktu. Paylaşımın altına 15 binden fazla yanıt gelirken, olay Twitter gündemine de girmeyi başardı.

Demirtaş, takipçilerine yönelttiği soruda bir hırsızın hikayesinden bahsetmişti. Bu hırsızın bir bakkala girip önce 100 TL çaldığını söyleyen profesör, daha sonra da çaldığı bu parayla 70 TL'lik alışveriş yaptığını, bakkalın da hırsıza 30 TL para üstü verdiğini ifade etti. Bu durumda bakkalın kaybının ne kadar olduğunu soran Özgür Demirtaş, matematik alanında ne kadar tartışmalı bir noktada olduğumuzu da gözler önüne sermiş oldu.

İşte Özgür Demirtaş'ın yaptığı o paylaşım

Demirtaş'ın sorduğu matematik sorusunun gündem olması üzerine yeni bir paylaşım daha yapan profesör, "Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım" ifadesini kullandı. Zira ilginç bir şekilde pek çok kişi, cevabın 70 TL olduğunu düşüyordu. Ancak bu cevap doğru değildi. Ayrıca yapılan paylaşım altına yapılan yorumlarda, çok daha farklı ve ilginç yorum vardı.

İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımına gelen bazı yorumlar

Peki sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Size göre yaşanan bu olay sonucunda bakkalın kaybı ne kadar? Fikirlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.