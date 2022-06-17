Yalnızca 5 Adet Üretilen Otomobil: Pagani Huayra Codalunga

Pagani, Huayra Codalunga olarak isimlendirdiği özel bir otomobil üretiyor. Yalnızca 5 adet üretilen bu özel otomobilin 5'i de satılmış durumda. Huayra Codalunga, orijinal model olan Huayra'nın uzun kuyruklu bir versiyonu...

İtalya merkezli süper otomobil üreticisi Pagani, "Huayra" olarak isimlendirdiği modelinin özel bir versiyonunu hayata geçirdi. Şirketin "Huayra Codalunga" olarak isimlendirdiği bu otomobil, klasik Huayra'nın daha uzun kuyruğu olan özel bir versiyonu. Otomobilden yalnızca 5 adet üretildi ve bunların 5'i de an itibarıyla satılmış durumda.

Edinilen bilgilere göre Huayra Codalunga için ilk kez 2018 yılında harekete geçildi. İlk etapta yalnızca 2 kişi bu özel otomobile sahip olmak istemişti. Süreç içerisinde dörtte bir ve tam boyutlu ölçekli modeller inşa edilince müşteri sayısı 5'e çıktı. Gerek tasarımı gerekse motor özellikleriyle kendisine hayran bırakan Huayra Codalunga, otomobil tutkunlarının rüyalarına girecek türden.

Karşınızda yalnızca 5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga

Pagani Huayra Codalunga, orijinal modele oldukça benzeyen bir yapıya sahip. Tamamen özel olarak geliştirilmiş kompozit malzemelerin kullanıldığı süper otomobil, 1.290 kilogram boş ağırlık değerine sahip. Kanat kapı tasarımı, ilginç yan ayna tasarımı, aracın arka kısmındaki devasa motoru kaplayan özel tasarım kapak da Huayra Codalunga'yı benzersiz hale getiriyor.

Pagani'nin yalnızca 5 adet ürettiği otomobilin iç kısmı için diyebileceğimiz hiçbir şey bulunmuyor. Şirketin lüks anlayışı, bu modelde de kendisini gösteriyor. Ancak kokpit kısmı bir nebze de olsa karmaşıkmış gibi görünüyor. Araç sahiplerinin bu özel tasarım için ne düşündükleri merak konusu.

Huayra Codalunga, V12 motordan güç alan bir canavar. Araçta kullanılan motor, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor. Yapılan açıklamalara göre Pagani, bu otomobillerin yollara çıkabilmesini sağlayabilmek için hem para hem de iş gücünü önemsemedi. Özetle; bu otomobili yasal anlamda her türlü yolda kullanabilirsiniz.

Peki bu otomobilin fiyatı ne kadar mı dersiniz? Merakınızı hemen giderelim. Yalnızca 5 adet üretilen bu aracı satın alan tüketiciler, otomobil için en az 7 milyon dolar ödeme yaptılar. Üstelik bu para ödenmiş olsa da 4 yıldır bekleniyorlar. Pagani, Huayra Codalunga'nın ne zaman teslim edilebileceğine ilişkin hiçbir şey söylemedi...