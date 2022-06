Citroen'in tasarımı yenilenen C5 Aircross modeli Türkiye'ye geldi. Makyajlı tasarımıyla daha dinamik bir görünüm sunan C-SUV, sürücüleri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki C5 Aircross'un Türkiye fiyatı ne kadar?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil üreticisi Citroen'in C5 Aircross modelini yenilediğinden bahsetmiştik. Yepyeni bir görünüme sahip olan C-SUV, mevcut modelden çok daha etkileyici görünüyordu. Şimdiyse bu araçla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Citroen, yenilenen C5 Aircross'u Türkiye'ye getirdi.

C5 Aircross'un dış tasarımına baktığımızda; far tasarımının tamamen yenilendiğini ve artık tek parçalı far yapısının var olduğunu görüyoruz. Ayrıca yeni C-SUV aydınlatmalı bir logoya sahip. Bu logo, araca ayrı bir hava katmış durumda. C5 Aircross'un arka kısmına baktığımızda ise yine yenilenmiş far tasarımını ve heybetli yapıyı görüyoruz.

Karşınızda yenilenen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross'un iç tasarımı da hiç fena değil. Buton şeklinde vites, tamamen hayalet yapıda gösterge ekranı, USB Type-A şarj girişleri ve dijital klima, C5 Aircross'un yenilenen iç tasarımında öne çıkan detaylar olarak bizleri karşılıyor.

EAT 8 ileri otomatik şanzıman sisteminin bulunduğu Citroen C5 Aircross, iki farklı motor seçeneğine sahip. Bunlardan ilki 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi motor. İkincisi ise 180 beygir gücündeki 1.6 litrelik PureTech motor. Üç farklı donanım seçeneğine sahip olan makyajlı Citroen C5 Aircross'un başlangıç fiyatı ise lansmana özel 869 bin TL. Eğer bunun yerine eski kasa C5 Aircross tercih ederseniz, 839 bin TL'den başlayan fiyatlarla karşılaşacaksınız.