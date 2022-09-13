Süper Spor Otomobil Pagani Utopia Tanıtıldı (Rüyanıza Girebilir)

2 dk okuma süresi
19
2
1
0
0
Pagani, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni süper otomobili Utopia'yı tanıttı. Klasik Pagani tasarım dilini benimseyen otomobil, devasa V12 motoru ile hızı iliklerinizde hissettirecek türden...

İtalya merkezli süper otomobil üreticisi Pagani, düzenlediği bir etkinlikte "Utopia" ismini verdiği yepyeni bir otomobilini tanıttı. Bu tanıtım çok önemliydi çünkü Pagani, en son 2011 yılında yeni bir model ile karşımıza çıkmıştı. Gelin hep birlikte, sektörde elektrik devrimi yaşanırken bu gelişmeleri yok sayıp V12 motorla donatılan Pagani Utopia'ya yakından bakalım.

Utopia, Pagani markasına ait bir otomobil olduğunu hemen belli ediyor. Zira bu araca baktığımızda, şirketin Zonda ve Huayara modellerinden etkilendiğini görüyoruz. Bu bağlamda; süper otomobilin ön kısmında yer alan göz farlar ve egzoz çıkışının orta kısma ve dörtlü olarak eklenmiş olması, bu düşüncemizin en net göstergesi. 

Karşınızda Pagani Utopia

Pagani Utopia

Pagani'nin yeni süper otomobili, yere yakın bir şekilde dizayn edilmiş. Bunun nedeni, aracın yüksek hız için uygun olması. Kanat çeklinde açılan kapılara sahip olan Utopia'nın dikkat çeken bir diğer tasarım detayı da kısmi cam tavanla donatılmış olması. Araçta tercih edilen her çizgi, mükemmel bir aerodinamiği sağlamak için hesaplanarak konulmuş durumda. 

Pagani

Pagani Utopia'nın iç tasarımı da markanın sadelik anlayışını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; iki koltuklu bir yapıya sahip olan süper otomobilin gösterge ekranı, yarı dijital bir tasarıma sahip. Bilgi-eğlence ekranına yer verilmeyen otomobilin orta konsolunda bir dizi gösterge yer alıyor. Klasik bir vites topuzu tercih eden mühendisler, ambiyans aydınlatma ile de etkileyici bir tasarıma imza atmış durumdalar.

Utopia

Pagani Utopia, bir süper otomobil olmanın hakkını veren bir araç. Öyle ki aracın arka kısmına yerleştirilen motor, 864 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor. 6.0 litrelik çift turbo V12 motorun kaldırması gereken ağırlık ise şirkete göre yalnızca 1.280 kilogram. Yani Pagani Utopia'nın altındaki motor, piyasadaki pek çok otomobilden daha hafif olan bir yapıya güç verecek. Tüketiciler, bu süper otomobili manuel veya 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satın alabilecekler.

Pagani süper otomobil

Peki Pagani tarihindeki en yeni süper otomobili nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...
İLGİLİ HABER

"Passat Fiyatına Egea" Dönemi Başladı: İşte Türkiye'de Satışa Sunulan Tüm Sıfır Otomobillerin Eylül 2022 Fiyatları

Uygun Fiyata Disney+ Üyeliği İçin Şimdi Tıklayın!
Kaynak : https://www.pagani.com/press/world-premiere-of-the-new-pagani-utopia/
19
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
19
2
1
0
0

Sponsorlu

Uygun Fiyata Disney+ Üyeliği İçin Şimdi Tıklayın!
En Güncel Haberler