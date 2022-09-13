Pagani, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni süper otomobili Utopia'yı tanıttı. Klasik Pagani tasarım dilini benimseyen otomobil, devasa V12 motoru ile hızı iliklerinizde hissettirecek türden...

İtalya merkezli süper otomobil üreticisi Pagani, düzenlediği bir etkinlikte "Utopia" ismini verdiği yepyeni bir otomobilini tanıttı. Bu tanıtım çok önemliydi çünkü Pagani, en son 2011 yılında yeni bir model ile karşımıza çıkmıştı. Gelin hep birlikte, sektörde elektrik devrimi yaşanırken bu gelişmeleri yok sayıp V12 motorla donatılan Pagani Utopia'ya yakından bakalım.

Utopia, Pagani markasına ait bir otomobil olduğunu hemen belli ediyor. Zira bu araca baktığımızda, şirketin Zonda ve Huayara modellerinden etkilendiğini görüyoruz. Bu bağlamda; süper otomobilin ön kısmında yer alan göz farlar ve egzoz çıkışının orta kısma ve dörtlü olarak eklenmiş olması, bu düşüncemizin en net göstergesi.

Karşınızda Pagani Utopia

Pagani'nin yeni süper otomobili, yere yakın bir şekilde dizayn edilmiş. Bunun nedeni, aracın yüksek hız için uygun olması. Kanat çeklinde açılan kapılara sahip olan Utopia'nın dikkat çeken bir diğer tasarım detayı da kısmi cam tavanla donatılmış olması. Araçta tercih edilen her çizgi, mükemmel bir aerodinamiği sağlamak için hesaplanarak konulmuş durumda.

Pagani Utopia'nın iç tasarımı da markanın sadelik anlayışını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; iki koltuklu bir yapıya sahip olan süper otomobilin gösterge ekranı, yarı dijital bir tasarıma sahip. Bilgi-eğlence ekranına yer verilmeyen otomobilin orta konsolunda bir dizi gösterge yer alıyor. Klasik bir vites topuzu tercih eden mühendisler, ambiyans aydınlatma ile de etkileyici bir tasarıma imza atmış durumdalar.

Pagani Utopia, bir süper otomobil olmanın hakkını veren bir araç. Öyle ki aracın arka kısmına yerleştirilen motor, 864 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor. 6.0 litrelik çift turbo V12 motorun kaldırması gereken ağırlık ise şirkete göre yalnızca 1.280 kilogram. Yani Pagani Utopia'nın altındaki motor, piyasadaki pek çok otomobilden daha hafif olan bir yapıya güç verecek. Tüketiciler, bu süper otomobili manuel veya 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satın alabilecekler.

Peki Pagani tarihindeki en yeni süper otomobili nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...