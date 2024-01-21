Palworld, oyuncularla buluşmasının üzerinden 48 saat geçmeden en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunlar listesine girdi. PUBG'nin rekorunu kırıp kıramayacağı ise henüz öngörülemiyor.

Pocket Pair tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu Palworld, yayınlanır yayınlanmaz oyun dünyasını esir almış durumda. İlk 24 saatte 2 milyon satış ve 1 milyon anlık oyuncu barajını geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çeken oyun, şimdiden Steam'de rekorları altüst etmeye başladı.

Steam Charts verilerine göre Palworld, haberi yazdığımız 21 Ocak 2024 17.40 itibarıyla anlık 1.192.352 oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Son 24 saat içinde gördüğü en yüksek anlık oyuncu sayısı ise 1.272.998. Bu sayılara oyunu Xbox üzerinden oynayanların dahil olmadığını belirtelim. Bu oyuncu sayıları ile Palworld, sadece bugünün ya da bu haftanın değil, tüm zamanların en popüler oyunlarından biri haline gelmiş durumda.

Palworld, Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 5. oyun oldu

Battle royale'in oyun dünyasını ele geçirdiği dönemde Steam'de anlık 3,2 milyon oyuncuya ev sahipliği yapan PUBG: BATTLEGROUNDS, tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunu rekorunu elinde bulunduruyor. Palworld, bu rekora henüz yaklaşamamış olsa da daha 2. gününden tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunlar listesine girmiş durumda.

Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayıları:

PUBG: BATTLEGROUNDS - 3.236.027 Counter-Strike 2 - 1.802.853 Lost Ark - 1.324.761 Dota 2 - 1.291.328 Palworld - 1.272.998

Palworld'un henüz yeni çıkış yaptığını önümüzdeki haftalarda milyonlarca yeni oyuncuya ev sahipliği yapma potansiyeli taşıdığını düşünürsek listenin daha da üst sıralarına çıkmasının son derece olası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii PUBG'nin rekorunu kırabilir mi, onu bekleyip göreceğiz.

Palworld incelememizi aşağıdaki içerikten okuyabilirsiniz: