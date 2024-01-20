Son günlerde oyun dünyasının gündemini meşgul eden Palworld, Steam’de rekor kıran bir çıkış yaptı. Peki, bu oyunu bu kadar popüler ve ilgi çekici yapan şeyler ne? Sizler için inceledik.

Çıkış yaptığından bu yana Steam'i kasıp kavuran Palworld, ilk 8 saatte 1 milyon, 24 saat içinde ise 2 milyon kopya sattı ve şu anda Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde 2. sırada. Hatta belki de siz şu an bu içeriği okurken 1. sıraya yükselmiş olabilr.

Gelin, Palworld'ü daha geniş bir şekilde inceleyim ve Pokemon klonu mu yoksa daha fazlası mı olduğuna bir göz atalım:

Daha önce bu oyunun kırdığı rekoru paylaşmıştık, detaylıca okumak isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Şimdi gelelim detaylıca incelemeye:

Palworld, Pokemon hayranlarının uzun zamandır beklediği bir oyun olabilir.

Palworld, oyunculara geniş bir açık dünya sunuyor. Bu dünyada Pokemon’a benzeyen yaratıklarla karşılaşabilirsiniz; onları yakalayabilir, eğitebilir, evcilleştirebilir ve savaştırabilirsiniz. Kısaca, klasik Pokemon oyunlarına benziyor diyebiliriz. Bu yaratıklara "Pal" adı veriliyor ve her birinin farklı yetenekleri, görünümleri ve kişilikleri var.

Ancak Pokemon oyunlarının aksine Palworld, oyunculara daha özgür, gerçekçi ve zengin bir deneyim sunuyor. Çünkü Pal’lerle sadece savaşmakla kalmıyorsunuz. Pokemon oyunlarında şu an eksikliğini hissetiğimiz, her anlamda gerçek bir dostluk kurabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Böylece Pal’lerin çeşitliliği ve kişilikleri de oyuna derinlik katıyor, hatta Pal’lerin duyguları bile var desek! Onlara iyi davranmazsak bizlere küsüyorlar ve saldırıyorlar.

Oyun, sadece Pal’lerle ilgilenmekten ibaret değil.

Oyun aynı zamanda hayatta kalma unsurları da barındırıyor. Hayatta kalmak için yiyecek, su, barınak ve silah gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekiyor. Bunun için de çeşitli kaynaklar toplamak, işlemek ve kullanmak zorundasınız.

Anlayacağınız, oyunun crafting sistemi oldukça gelişmiş. Tamamen kendi hayal gücünüze göre dünyayı şekillendirebiliyorsunuz. İsterseniz kendi evlerinizi, fabrikalarınızı, çiftliklerinizi, kalelerinizi ve hatta şehirlerinizi bile inşa edebilirsiniz.

Oyunun fizik motorunu da oldukça gerçekçi yapmışlar ve yaptığınız her şeyin sonuçları oluyor. Yani oyunun popüler olmasının en önemli sebeplerinden biri, oynanışının çok çeşitli ve eğlenceli olması.

Oyunun iki modu bulunuyor bunlar; PvP ve PvE modları.

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla birlikte oynayabilir, ticaret yapabilir, savaşabilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte dünyayı keşfederken çeşitli düşmanlarla, canavarlarla, haydutlarla ve boss’larla karşılaşabiliyorsunuz.

Savaş sistemi de oldukça çeşitli. Hem silah kullanabilirsiniz hem de Pal’lerinizi kullanabilirsiniz. Hayır yanlış duymadınız, bu oyunda Pal’lerinizi silah olarak kullanıp ellerine silah bile verebiliyorsunuz.

Ayrıca tek silah olarak da değil isterseniz köleniz olarak bile çalıştırabilirsiniz. Bu da oyunu hem ilgi çekici ve komik hem de korkunç bir deneyim hâline getiriyor.

Peki Palworld’ün eksileri yok mu?

Palworld, her ne kadar Pokemon hayranlarını cezbetse de bazı tartışmalı ve eleştirilen yönleri de var. Detaylı olarak bahsetmek gerekirse; oyunda Pal’leri sadece dost değil aynı zamanda işçi, silah, kalkan, canlı bomba ve hatta yiyecek olarak da kullanabiliyorsunuz. Hayır yine yanlış duymadınız, bu oyunda Pal’leri yiyebiliyorsunuz.

Bu gibi durumlar, bazı oyuncular tarafından hayvan istismarı olduğunu ve oyunun etik olmadığı yönünde eleştiriler aldı. Bu yüzden oyun hem çok beğenilen hem de çok eleştirilen bir oyun hâline geldi.

Oyunun geliştiricisi Pocketpair, bu özellikleri oyunun gerçekçiliğini artırmak için eklediklerini, bu sahnelerin sadece bir seçenek olduğunu ve oyuncuların Pal’lere istedikleri gibi davranabileceklerini söylüyor.

Biz ise bu özellikleri çok beğendik ve oyunda bazı sahnelerde kahkahalara boğulmamıza sebep oldu. Ki bizce de Pocketpair haklı, Pal'lerinize iyi davranın azıcık kardeşim illa canlı bomba mı yapmanız gerekiyor. (!)

Oyunun bir diğer eleştirilen yönü ise: orijinallik.

Oyunun Pokemon’dan çok fazla esinlendiği ve hatta bazı Pal’lerin Pokemon’lara çok benzediği yönünde yorumlar var. Ayrıca hayatta kalma ve crafting unsurları da pek yenilikçi değil ve daha önce pek çok oyunda görülmüş mekanikler. Oyunun grafikleri de bazı oyuncular tarafından çocuksu ve basit bulunuyor.

Ayrıca derinlikten ve tutarlılıktan yoksun bir hikâye, yaratıkların kötüye kullanılmasını normalleştiren ve etik sorunları göz ardı eden bir anlatım, yaratıkların kontrolünü ve yönetimini zorlaştıran bir arayüz, yaratıkların yapay zekâsı ve fizik motoru ile ilgili sorunlar, yaratıkların çeşitliliği ve dengesi konusunda eksiklikler gibi ciddi sorunlar içeriyor. Ancak oyun erken erişimde olduğu için bu sorunların ilerleyen zamanlarda giderileceğini düşünüyoruz.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Sonuç olarak, Palworld çok farklı ve ilginç bir oyun.

Oyunun hem komik hem de korkunç yönleri var. Grafikleri, oynanışı ve atmosferi çok başarılı. Pal’ler ile olan etkileşimi ise çok tartışmalı. Bazı oyuncular bu özelliği seviyor, bazıları ise nefret ediyor. Biz şahsen bu özellikleri çok sevdik. Hikâyesi, oyun tasarımı için çok önemli olmasa da henüz pek gelişmemiş. Ayrıca bazen garip oyun hataları ile de karşılaşabiliyorsunuz.

Ancak oyun erken erişimde olduğu için ileride daha fazla içerik eklenecektir. Bu sebeple oyuna şimdilik herhangi bir puan veremiyoruz ama oyun tam sürüme ulaştıktan yeni bir inceleme ile tekrardan değerlendirmeyi düşünüyoruz.

Eğer siz de Palworld’ü denemek isterseniz, oyunu Steam’den %10 indirimli olarak 13,49 dolara, Xbox üzerinden ise 85 TL'ye satın alabilirsiniz. Oyunun Xbox Game Pass’te mevcut olduğunu da hatırlatalım.

Palworld incelememizin sonuna geldik. Bu tarz inceleme içeriklerinin daha fazla gelmesini ister misiniz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! Yepyeni incelemelerde görüşmek dileğiyle.

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