Rekor Üstüne Rekor Kıran Oyun Palworld, %243 Zamlandı: İşte Yeni Türkiye Fiyatı

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Pokemon dünyasına benzerliği ile dikkat çeken ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Palworld geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yapımın başarısının hemen ardından fiyatında da bir artış görüldü.

Pocketpair imzalı rol yapma ve hayatta kalma oyunu Palworld, çok kısa sürede çok ciddi bir kitleye ulaştı. Pal adı verilen gizemli yaratıkları yakaladığımız oyun henüz erken erişimde olmasına rağmen milyonlarca kullanıcıya sahip. Oyun severlerin de oyuna olan tepkisi oldukça olumlu. 

Palworld fiyatı

Steam: 

Palworld 14,99 Dolar (25 Ocak'a kadar 13,49 Dolar) (408,51 TL)
Palworld + Soundtrack 18,58 Dolar (25 Ocak'a kadar 16,23 Dolar) (491,41 TL)
Palworld Soundtrack 3,59 Dolar

Microsoft

  Yeni fiyatı Önceki fiyatı
Palworld 292,50 TL 85 TL

Palworld sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi Windows 10 veya üstü (64 bit)
İşlemci i5-3570K 3.4 GHz 4 Core
Bellek 16 GB
Ekran Kartı GeForce GTX 1050 (2GB)
DirectX Sürüm 11
Genişbant internet
Depolama 40 GB kullanılabilir alan
Ek notlar Çoklu oyun için internet bağlantısı gereklidir. SSD gereklidir.

Önerilen: 

İşletim Sistemi Windows 10 veya üstü (64 bit)
İşlemci i9-9900K 3.6 GHz 8 Core
Bellek 32 GB
Ekran Kartı GeForce RTX 2070
DirectX Sürüm 11
Genişbant internet
Depolama 40 GB kullanılabilir alan
Ek notlar Çoklu oyun için internet bağlantısı gereklidir. SSD gereklidir.

Palworld fragmanı

Palworld'de yakaladığımız çeşitli Pallarımızı kullanarak istersek dövüşebiliyor istersek de huzurlu, sakin bir hayat sürebiliyoruz. Yakaladığımız yaratıkları da istersek inşaat ve tarla işlerinde kullanabiliyoruz, hatta onları satmamız veya yememiz de mümkün. 

Palworld hikâyesi

palworld

Palworld'de, hayatta kalma temalı oyunların vazgeçilmezi olarak karın buzun içinde yaşıyoruz ve etrafımızda çok sayıda Pal yaşıyor. Elbette bu canlıları avlamak isteyenler de var. Biz de ya kendi hayatımızı idame ettirmeye ya da kötü niyetli dev bir şirkete çalışan avcılara meydan okuyoruz. 

Palworld incelememize ulaşmak için:
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