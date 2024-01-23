Pocketpair imzalı rol yapma ve hayatta kalma oyunu Palworld, çok kısa sürede çok ciddi bir kitleye ulaştı. Pal adı verilen gizemli yaratıkları yakaladığımız oyun henüz erken erişimde olmasına rağmen milyonlarca kullanıcıya sahip. Oyun severlerin de oyuna olan tepkisi oldukça olumlu.
Palworld fiyatı
Steam:
|Palworld
|14,99 Dolar (25 Ocak'a kadar 13,49 Dolar) (408,51 TL)
|Palworld + Soundtrack
|18,58 Dolar (25 Ocak'a kadar 16,23 Dolar) (491,41 TL)
|Palworld Soundtrack
|3,59 Dolar
|Yeni fiyatı
|Önceki fiyatı
|Palworld
|292,50 TL
|85 TL
Palworld sistem gereksinimleri
Minimum:
|İşletim Sistemi
|Windows 10 veya üstü (64 bit)
|İşlemci
|i5-3570K 3.4 GHz 4 Core
|Bellek
|16 GB
|Ekran Kartı
|GeForce GTX 1050 (2GB)
|DirectX
|Sürüm 11
|Ağ
|Genişbant internet
|Depolama
|40 GB kullanılabilir alan
|Ek notlar
|Çoklu oyun için internet bağlantısı gereklidir. SSD gereklidir.
Önerilen:
|İşletim Sistemi
|Windows 10 veya üstü (64 bit)
|İşlemci
|i9-9900K 3.6 GHz 8 Core
|Bellek
|32 GB
|Ekran Kartı
|GeForce RTX 2070
|DirectX
|Sürüm 11
|Ağ
|Genişbant internet
|Depolama
|40 GB kullanılabilir alan
|Ek notlar
|Çoklu oyun için internet bağlantısı gereklidir. SSD gereklidir.
Palworld fragmanı
Palworld'de yakaladığımız çeşitli Pallarımızı kullanarak istersek dövüşebiliyor istersek de huzurlu, sakin bir hayat sürebiliyoruz. Yakaladığımız yaratıkları da istersek inşaat ve tarla işlerinde kullanabiliyoruz, hatta onları satmamız veya yememiz de mümkün.
Palworld hikâyesi
Palworld'de, hayatta kalma temalı oyunların vazgeçilmezi olarak karın buzun içinde yaşıyoruz ve etrafımızda çok sayıda Pal yaşıyor. Elbette bu canlıları avlamak isteyenler de var. Biz de ya kendi hayatımızı idame ettirmeye ya da kötü niyetli dev bir şirkete çalışan avcılara meydan okuyoruz.
Palworld incelememize ulaşmak için: