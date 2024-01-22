Japonya menşeli Pocketpair'in geliştirdiği ve "Pokemon çakması" tasarımlara sahip olmakla suçlanan Palworld, sosyal medyada da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sadece 24 saatte 2 milyon satışa ulaşan, aynı anda hem Steam'de hem de Xbox'ta büyük bir başarı yakalayan Palworld, oyun dünyasının son günlerde konuştuğu tek şey. Oyun bu kadar popüler olunca da oyundaki bazı tasarımların bir başka meşhur yapım olan Pokemon'dan alındığı iddia edildi.

Japonlar arasında "canavarımı çaldın" kavgası

Pocketpair, hâlihazırda görseller için üretken yapay zekâlar kullanan, bunları kullandığını da açıklamaktan hiç çekinmeyen, ilham almanın da biraz aşırısına kaçtığı düşünülen bir firma. Palworld'deki Pal adlı dostlarımız ile Pokemon tasarımları arasındaki benzerlik de kısa sürede okları firmaya çevirdi.

Palworld, Pokemon oyunundan çok bir hayatta kalma oyununa benziyor. Âdeta pokemonun paralel evreninde geçen oyunda daha ziyade ölmemek gibi amaçlarımız var, öyle her türden bir canlı yakalamak gibi bir hedefimiz söz konusu değil. Yine de iş görsellere geldiğinde durum değişiyor. Oyuncular Pocketpair'ı doğrudan pokemon tasarımlarını çalmakla suçluyor.

Pocketpair, başkalarından esinlenmekten çekinmiyor

Tartışmalarda Pocketpair'i daha zor durumda bırakan nokta ise firmanın yöneticilerinden geliyor. Firmanın geçmişte "AI: Art Impostor" (AI: Sanat Taklitçisi) adlı bir oyun geliştirmiş olması yetmezmiş gibi o oyunun görselleri de açıkça başka bir oyundan etkilenmiş durumda. O oyunda da üretken yapay zekâ, oyunun ana mekanikleri arasında yer alıyor.

Firmanın CEO'su Takuro Mizobe de yapay zekâyı içerik üretme anlamında övmüştü. Üstelik kendisinin 2022 tarihli bir X paylaşımında, yapay zekânın bir gün yasal kısıtların etrafından dolaşabileceğini ifade ediyordu. 20221 tarihli bir paylaşımında ise yapay zekâ ile yeni pokemonlar üretilebileceğini söylüyordu. Palworld'deki karakterlerin yapay zekâ ile üretildiğini kanıtlayan bir şey olmasa da oyunu geliştiren ekibin oldukça tecrübesiz olması da bu iddiaları desteklemekte kullanılıyor.

Bu ayın başlarında da Midjourney, Stability AI ve DeviantArt, binlerce sanatçıya karşı mahkemeye çıkmıştı. Sanatçılar, bu yapay zekâ platformlarının eğitim için kendi eserlerini kullandığını öne sürüyordu.

Ancak CEO'nun geçen hafta paylaştığı bir gönderiye göre karakterler, yeni mezun bir tasarımcı tarafından tasarlandı. CEO, bu kişinin daha önce 100 şirkete başvurup reddedildiğini, şimdi ise Palworld'deki 100 karakter konseptinin çoğunu çizdiğini ifade etti. Buna rağmen sosyal medyadaki iddialar hâlen devam ediyor.

İşte hayranların dikkat çektiği, Palworld ile Pokemon arasındaki bazı benzerlikler

Palworld incelememiz için: