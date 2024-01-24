Pocketpair, herkesin konuştuğu oyun Palworld için yol haritasını açıkladı. Yakında oyuna çapraz platform desteğinden PvP moduna kadar birçok özellik geliyor.

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan hayatta kalma türündeki Palworld, şu sıralarda oyun dünyasının konuştuğu tek şey. Pocketpair’in geliştirdiği yapım, kısa sürede rekorları altüst etmeyi başardı. Şu ana kadar 7 milyondan fazla satan oyun, dün Steam’in en yüksek anlık oyuncu listesinde CS2’yi geçerek ikinci sıraya yerleşmişti.

Oyun ortalığı kasıp kavurmaya devam ederken bugün geliştiricilerden önemli bir açıklama geldi. Pocketpair, Palworld için gelecekte planlanan güncellemeleri açıkladı. Oyuncuları mutlu edecek birçok yeni özellik geliyor.

Palworld’e yakında eklenecek yenilikler:

PvP modu

Oyuncuların beraber alt etmeye çalışacağı “Raid Boss’lar”

PvP için Pal Arena

Steam-Xbox çapraz platform desteği

Çeşitli Xbox özelliklerinde iyileştirmeler

Sunucu transferleri

İnşa sisteminde iyileştirmeler

Yeni, Pal’lar, boss’lar, teknolojiler ve adalar

“Palworld’ün geleceği” ifadeleriyle yapılan paylaşımda şirketin oyun için planladığı yol haritası yer aldı. Gelecek özellikler arasında çapraz platform desteğinden hata düzeltmelerine kadar birçok önemli yenilik ve iyileştirme yer alıyor. Şirket, çok fazla bug’ın tespit edildiğini, bunları çözmeye öncelik verileceğini de ekliyor.

Palworld incelememiz için

Palworld’ün Türkiye fiyatına iki günde %958 zam gelmişti: