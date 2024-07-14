%100 pamuklu, harikulade bir kıyafet satın aldınız ve giymeden önce elbette yıkamak istediniz. Çamaşır makinesinde çıktı ancak bir de ne göresiniz, kıyafet neredeyse 2 beden küçülmüş!

Kıyafetler, bazı zamanlarda yıkama sonrasında çekebilir ancak söz konusu pamuklu kumaşlar olduğunda bu tehlike katbekat daha fazladır.

Peki pamuklu kumaşlar neden bu kadar çok çeker?

Pamuklu kumaşlar, polyester gibi sentetik liflerin aksine çamaşır hatalarına karşı çok daha hassastır.

Pamuklu kumaş genellikle doğal bir biyopolimer olan selülozdan yapılır ve bir pamuk bitkisinden elde edilen liflerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Ayrıca pamuklu giysilerin lifleri âdeta tek tek ayrılmış vaziyettedir.

Bu lifler büzülmeye; ıslandığında, şiştiğinde ve kuruduğunda diğer kumaşlara oranla daha fazla meyillidir. Polyester ve naylon gibi sentetik kumaşlar, sıkı dokunmuş lifleri suda şişmediği için terlemeye ve büzülmeye karşı daha dirençlidir.

Ayrıca bazı pamuklu kumaşlar aynı malzemeden yapılmış olsalar bile diğerlerine göre daha fazla çekme eğiliminde olabilir.

Örneğin dokuma pamuklar daha fazla büzülür ve çekerken örme pamuklar, daha az hasar görür. Çekme, suyla ıslanmış liflerin ve yüksek ısının ikili sonucudur.

Elbette giysilerin ne kadar çekeceği veya büzüleceği farklı faktörlere de bağlıdır. Örneğin giysileri sadece suyla mı yoksa deterjanla mı yıkadınız? veya bunları yüksek ısıda mı yoksa düşük ısıda mı yıkadınız?

Hatta giysilerinizi bir kurutma makinasında mı yoksa asarak mı kuruttuğunuz bile çamaşırlarınızın kaderini değiştirebilir. Çünkü deterjan, hidrojen bağlarına zarar verir ve çamaşırların çekmesine ufak da olsa katkı sağlar.

Aynı zamanda çamaşırlarınızı eğer kurutma makinesinde kuruttuysanız buharlaşma oldukça yoğun olur ve çamaşırların lifleri büzülerek çeker.

Özetle pamuklu kumaşlar, doğal bir biyopolimer olan sülülozdan yapıldığı için diğer kumaşlara oranla çekmeye çok daha fazla meyillidir. Yine bu pamuklu kumaşları yıkama şekliniz de onların çekmelerine katkı sağlayabilir.

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