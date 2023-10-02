Papara'ya 'Sohbet' Özelliği Geldi

Papara, uygulamaya sohbet özelliği ekledi. Kullanıcılar artık, rehberlerindeki diğer Papara kullanıcıları ile başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan mesajlaşabilecekler.

Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile "ödeme kuruluşu" yetkisi alan Papara'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, mobil uygulamasına sohbet özelliği ekledi. Artık Papara kullanıcıları, başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, Papara üzerinden sohbet edebilecekler. Peki Papara, ne oldu da böyle bir özellik geliştirme gereksinimi duydu?

Papara tarafından yapılan açıklamaya göre 200 bin civarı kullanıcı, birbirlerine ufak para aktarımları yapıyor ve bu aktarım sırasında yazdıkları açıklamalarla aslında sohbet ediyorlardı. Kullanıcılarının yorulmasını istemeyen Papara, uygulamaya sohbet bölümü eklemeye karar aldı. Yapılan çalışmalar ile Papara kullanıcılarının, rehberlerinde kayıtlı olan diğer kullanıcılarla mesajlaşması sağlandı. Mesajları alıntılama, emoji kullanımı ve ifade ile yanıtlama gibi özellikler, Papara'nın sohbet bölümünde bulunuyor.

Papara, "her şeyin uygulaması"na dönüşecek gibi görünüyor

Papara tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya son dönemlerde eklenen yeni özelliklerle "her şeyin uygulaması" veya "süper uygulama" yolculuğunun da başladığı belirtildi. Ekip, böyle bir açıklama yapmakta çok da haksız değil. Zira Papara uygulaması üzerinden ödemelere ek olarak yurt içi ve yurt dışı para transferi, sigorta işlemleri ve kıymetli maden alım satımı gibi işlemler yapılabiliyor. Uygulamaya eklenen sohbet özelliği, kullanıcıya yeni bir deneyim daha sunmuş oldu.

Bu arada; Papara'nın sohbet özelliğinin ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı kullanılabileceğini belirtelim. Kullanıcılar, hediye kartı gönderme ve harcama bölüştürme gibi Papara özelliklerini, sohbet sayfası üzerinden kolayca halledebilecekler. Zaten oldukça popüler olan Papara, atacağı yeni adımlarla daha fazla dikkat çekecek gibi görünüyor.