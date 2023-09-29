Papara, müşterilerinden "kullanılmayan hesap ücreti" alacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 6 ay boyunca hiçbir işlem yapmayan ve Papara'ya girmeyen kullanıcıdan aylık 9,90 TL tahsil edilecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, elektronik para şirketi Papara'nın "ödeme kuruluşu" olarak faaliyet göstermesi için izin verildiğini aktarmıştık. Bugünse Papara yeni bir gelişme ile karşımıza. Şirket, Papara'yı belirli bir süre kullanmayan müşterilerinden ücret almaya başlayacağını açıkladı. Ancak Papara'ya nadiren ihtiyaç duyan kullanıcılar, bu ödeme yükümlülüğünden kolayca kurtulabilecekler.

Papara'nın müşterilerine gönderdiği e-postaya göre hizmeti 6 ay boyunca kullanmayan tüketicilerden, aylık 9,90 TL "kullanılmayan hesap ücreti" tahsil edilecek. Yeni düzenleme 1 Kasım 2023 itibarıyla uygulamaya konacak ve müşteriler için de ilk ödeme yükümlülüğü bu tarih itibarıyla olacak. Düzenlemeden etkilenmek istemeyen kullanıcının ise kullanıcının 6 aylık süreçte en az 1 kez Papara'ya giriş yapması yeterli olacak. Sistem, giriş yapılan hesapları kullanılan hesap olarak tanımlayacak.

Papara'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Merhaba Paparalı,



Seni Papara kullanımına ilişkin ücretler konusunda yaptığımız bir güncellemeyle ilgili bilgilendirmek istiyoruz.



1 Kasım 2023 itibarıyla, son 6 ayda Papara'da hiçbir finansal işlem yapmamış ve Papara uygulamasına giriş yapmamış kullanıcılarımızdan, aylık 9,90 TL Kullanılmayan Hesap Ücreti talep edeceğiz.



İlk ücret, 9,90 TL olmak üzere, 6 aydır kullanılmayan tüm hesaplardan 1 Kasım 2023'te çekilecektir. Hesabın Kullanılmayan Hesap statüsünde kaldığı sürece, her ay hesabındaki tutardan aylık ücret alınacaktır. Şayet hesabındaki tutar, Kullanılmayan Hesap Ücreti olarak belirlediğimiz tutardan az ise hesabındaki tutar kadar kesinti uygulanacaktır. Ücret, bakiye olmayan hesaplara borç olarak kaydedilmez.



Unutma, bu ücreti ödememek için 6 aylık süre boyunca Papara'ya bir kez giriş yapman yeterli olur.



Bu değişiklik 1 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar hiçbir ücret ödemeden Çerçeve Sözleşmeden dönebileceğini, aksi hâlde değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını hatırlatırız.