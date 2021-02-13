Normalde bu mart ayında çıkması planlanan yeni Paranormal Activity filminin yönetmenleri ve yapımcıları bugün açıklandı. Serinin sil baştan yapacağı filmin yönetmen koltuğunda Will Eubank ve Christopher Landon yer alacak.

2007 yılındaki çıkışıyla başarı yakalayan doğaüstü korku filmi serisi Paranormal Activity, bugüne kadar 5 film ve 1 spin-off'uyla karşımıza çıktı. Film serisinin birinci ve üçüncü filmi izleyenlerinden olumlu yorumlar almış olsa da serinin diğer yapımları aynı başarıyı yakalayamadı. Yine de seri, finansal anlamda büyük bir başarı kazandı.

Bugünse serinin toplamda yedinci filmi olacak Paranormal Activity 7 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl vizyon tarihi 19 Mart 2021 olarak açıklanan yeni filmin yönetmeninin Will Eubank olacağı açıklandı. Eubank, korku filmi serisinin yenilenmiş bir şekilde karşımıza geleceği yeni filmde Christopher Landon ile birlikte çalışacak.

Jason Blum ve Oren Peli yapımcı olacak:

Will Eubank ve Christopher Landon'un yanı sıra filmin yapımcılığı kısmında Jason Blum ve serinin yaratıcısı Oren Peli yer alacak. Ayrıca Steven Schneider, seriye başyapımcı olarak dönüş yapacak. Yeni Paranormal Activity filminin merak edilen çıkış tarihiyse 4 Mart 2022 olarak belirlendi.

Serinin yazarlığını üstlenmiş olan ve ilk filmi izleyicilerle buluşturan Oren Peli tarafından yaratılan Paranormal Activity serisi, bir iblis tarafından takip edilen aileyi konu alıyor. Düşük bütçeyle çekilen film serisi, bugüne kadar üretilen en kârlı film serileri arasında yer alıyor. Serinin tamamı genel bütçenin otuz katından fazla kâr elde etti.

Paranormal Activity'nin yenilenmiş halini göreceğimiz yeni filminse ne anlatacağını henüz bilmiyoruz. Fakat yeni filmin seriyi popüler yapan şekilde bir anlatıma sahip olacağını söyleyebiliriz. Yani göreceğimiz görüntüler yine sanki daha sonradan bulunmuş gizemli görüntüler gibi aktarılacak.