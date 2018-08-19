Paul Walker'ın Canlandırdığı Brian, Geri mi Dönüyor?

Paul Walker'ın ölümünün ardından hayranları, Brian O'Conner karakterinin seriye geri dönmesi konusunda ısrarcı. Walker'ın hayatını anlatacak belgeselde konuşan Walker kardeşler konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aradan geçen 5 yılın ardından Paul Walker hayranları hala oyuncunun bir anda ortaya çıkıp “Ölmedim!” demesini istiyor. 2013 yılında trajik bir kazada hayatını kaybeden Paul Walker kadar, Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner karakteri de özleniyor. Hayranların O’Conner’ın dönmesi isteği üzerine konuyla ilgili Walker’ın kardeşlerinden açıklama geldi.

I Am Paul isimli, Paul Walker’ın hayat hikayesini anlatacak belgeselde, ünlü oyuncunun kardeşleri, Brian’ın geri dönmesi hakkında konuştu. Açıklamaya göre kardeşlerinin canlandırdığı Brian O’Conner karakterinin Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönmesi Walker kardeşlerin en büyük hayali.

O’Conner hayranlarını oldukça sevindiren bu açıklamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şu an için bilmiyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapmayan Hızlı ve Öfkeli ekibinin Brian O’Conner karakterini seriye geri döndürmekle ilgili tedirginlikleri de olabilir. Brian karakteri için yeni bir oyuncunun gelmesi, Brian karakterinin büyüsünü bozabilir ve beğenilmemesi durumunda hayranları oldukça kızdırabilir.

Bir diğer çözüm ise, daha önce olduğu gibi -teknolojiden de yararlanılarak- Brian karakterine Walker’ın kardeşi hayat verebilir. Yine de karar yapımcılara kalmış. Yeni bir Brian hem hayranları sevindirebilir hem de hayal kırıklığı yaratabilir. Serinin gelecek filmlerinde Brian O'Conner'ın dönüp dönmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.