Türkiye'de PayPal'a Alternatif 12 Online Ödeme Servisi

PayPal Türkiye erişimi son birkaç yıldır kapalı olduğu, ülkemizde kullanılamadığı için özellikle yurt dışı ile yapılacak finans işlemlerinde zorluklar yaşanıyor. PayPal Türkiye’ye gelecek mi diye düşünmek yerine alternatifleri değerlendirebilir ve bu ödeme sistemleri sayesinde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

PayPal Türkiye lisansı 2016 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iptal edilmişti. Tartışmalı olarak verilen bu karar hala geçerli durumda olduğu için ülkemizde PayPal sistemi kullanılamıyor. Özellikle yurt dışı ile işler yapan ve freelance çalışanlar için PayPal Türkiye erişimi olmaması finansal işlemler konusunda zorluklar yaşanmasına neden oluyor.

Türkiye'de PayPal yerine kullanabileceğiniz alternatifler mevcut. Üstelik bu ödeme servisleri, PayPal’dan bile farklı avantajlar sunabiliyor. Önemli olan sizin kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeniz ve finansal işlemleri yapacağınız karşı taraf ile ortak bir paydada buluşmanız. Ardından PayPal Türkiye alternatifleri arasından dilediğinizi seçerek, finansal işlemlerinizi kolayca ve çok daha karlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

PayPal Türkiye alternatifleri:

Transferwise

Stripe

Neteller

ePay

Popmoney

Payoneer

Webmoney

Paymentwall

Ecopayz

Payeer

Moneygram

Skrill

Transferwise Türkiye hizmetleri Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinden pek çok farklı para birimi gönderebilir ya da alabilirsiniz. Servis ile yabancı bir ülkede banka hesabı da açmanız mümkün ancak bunun için vergi mükellefi bir şirket sahibi olmanız gerekiyor. Böyle bir hesabınız olmasa da kolayca finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan ve bu nedenle dolar üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlerde oldukça başarılı olan Stripe ödeme servisi ile bir yurt dışı şirketi kurabilir, farklı platformlar üzerinden faturalandırma yapabilirsiniz. Her yıl yüz milyarlarca dolar işlem yaptığını belirten Stripe ile 135’den fazla para birimi üzerinden çevrimiçi finansal işlem gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Stripe ile alacağınız ödemeler, listemizde bir önceki servis olan Transferwise’a aktarılabiliyor. Eğer Stripe kullanmak istiyorsanız, yurt dışı ödemelerini önce Transferwise'a aktarmak durumundasınız. Konu hakkında daha detaylı bilgiye, Medium'da Hamza Üzümcü'nün "Türkiye’den Stripe Hesabı Nasıl Açılır?" yazısından bulabilirsiniz.

Neteller Türkiye üzerinden hem yurt içi hem yurt dışı finansal işlem yapmak mümkün. Hesap açtıktan sonra size sunduğu Net + Kart ile çevrimiçi alışveriş yapabilirsiniz. Forex yatırımlarınızı direkt olarak servis üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Neteller üzerinden onlarca farklı banka ve ödeme servisinden az masraflı bir şekilde para almanız ve göndermeniz mümkün.

ePay; yurt dışı havale işlemleri için ücret almıyor, zamanında aktarım garantisi sunuyor ve tüm bunları kullanışlı bir arayüz üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor. Kendine özel ağ geçidi ve elektronik cüzdan sistemi sayesinde size en uygun ödeme yöntemini seçerek en hızlı şekilde finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik servis üzerinden kendinize Avrupa ülkelerinde bir hesap oluşturabilirsiniz.

Popmoney ödeme servisi üzerinden birçok farklı banka ve ödeme servisi ile finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Finansal işlemler sırasında pek çok ödeme yöntemine çok daha düşük masraflar sunması en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. İşlemin gerçekleştirilme zamanı ise biraz gecikmeli görünüyor. Acele işlemler konusunda kullanıcılara yeterli gelmeyebilir.

Payoneer ödeme servisi, PayPal Türkiye alternatifleri arasında en sık tercih edilenlerden bir tanesi. En dikkat çeken özelliği ise servis üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin gibi farklı ülkelerde bir banka hesabı açabiliyor olmanız. Adobe, Amazon, Google gibi dünya çapında firmalar tarafından da tercih edilen Payoneer ile pek çok farklı para birimi üzerinden finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle Rusya ve diğer Asya ülkelerinde yoğun olarak kullanılan Webmoney ödeme servisinin olumsuz yanlarından bir tanesi; hem para gönderen hem de alan kişinin sisteme üye olmak zorunda olması. Yine de farklı ödeme seçenekleri, hızlı aktarım güvencesi, farklı yatırımları servis üzerinden gerçekleştirme gibi hizmetleri ile öne çıktığı söylenebilir.

Paymentwall, PayPal Türkiye alternatifi ödeme servisleri arasında en geniş ödeme seçenekleri sunan servislerden bir tanesi. Kendine özel bir birleşik ağ geçidi bulunan Paymentwall ile yalnızca finansal işlemlerinizi değil, dilerseniz yatırımlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Üstelik servis, üyelerine özel yatırım danışmanlığı hizmeti de sunuyor.

Ecopayz, ödüllü bir ödeme servisidir. Sunduğu yenilik ve kolaylıklarla dikkat çeken servis, üyelerine bir de kart veriyor. Bu kart sayesinde çevrimiçi alışveriş yapabilir hatta banka ATM’leri üzerinden para çekme ve yatırma gibi işlemler yapabilirsiniz. Ecopayz’ın öne çıkan diğer bir özelliği ise dünyanın neresine olursa olsun, yaptığınız bir para transfer işlemini anlık olarak gerçekleştiriyor olması.

Payeer ile hesabınızda pek çok farklı para birimi üzerinden finansal işlem gerçekleştirebilirsiniz. Servisin diğer bir özelliği de kullanıcılarının hesaplarını kendi internet sitelerine bağlama imkanı sunması. Yani, bir çevrimiçi alışveriş siteniz varsa bu siteye Payeer hesabınızı bağlayabilir ve dünyanın farklı yerlerinden insanlarla ticaret yaparak ödemelerin Payeer hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Moneygram ödeme servisi, PayPal Türkiye alternatifleri arasında en kolay finansal işlem gerçekleştirebileceğiniz servislerden bir tanesi. Elektronik cüzdan, banka hesabı gibi pek çok farklı ödeme yöntemi üzerinden size en uygun olanı seçerek hızla, dünyanın herhangi bir noktasına para transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik servis üzerinden fatura ödemeleri yapmanız da mümkün.

Uzun zamandır çevrimiçi alışveriş, para gönderimi ve alımı konusunda hizmet vermekte olan Skrill ödeme servisi, düzenli kullanım ile kullanıcılarına bazı ödüller de veriyor. Sadakat programı olarak isimlendirilen bu sistem ile yaptığınız her finansal işlem size belirli bir puan verecek ve bu puanlar toplandıkça karşınıza farklı ödüller çıkacak. Vivaticket ortaklığı sayesinde bilet alma işlemleri için de farklı avantajlar sunuyor.

Farklı bir alternatif, kripto para:

Kripto para çok da yeni bir alternatif sayılmaz, bir süredir hayatımızda olan bir sistem ancak pek çok kişi tam olarak nasıl işlediğini bilmediği için güvenilir bulmuyor ve kripto para birimleri üzerinden finansal işlemler gerçekleştirmiyor. Ancak bu durumun değişmesi de gerekiyor.

PayPal Türkiye alternatifleri listesinde bulunan pek çok ödeme servisi üzerinden artık kripto para birimleri ile finansal işlemler yapabiliyorsunuz. Hatta içinde bulunduğunuz bir kripto para ağı varsa hiçbir ödeme servisine ihtiyaç duymadan ve neredeyse hiç masraf ödemeden para alma ve gönderme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Genel olarak bakacak olursak zaten kripto para birimlerinin ortaya çıkmasının temel amacı budur; bankalarla, ödeme servisleriyle uğraşmadan, ne için olduğu bilinmeyen masraflar ödemeden dilediğimiz gibi finansal işlem gerçekleştirmek. Üstelik kripto paraların bir karşılığı olmadığını düşünmeyin. Kullandığınız kripto para borsası üzerinden dilediğiniz para birimine anlık olarak çevirme imkanınız var.

Dünya her geçen gün gelişiyor. Herhangi bir sistemin lisansının iptal edilmesi artık çok da anlamlı değil çünkü yerine kullanılacak onlarca alternatif sistem daha var. Listedeki PayPal Türkiye alternatiflerinden size en uygun olanı seçerek finansal işlemlerinize devam edebilirsiniz. Kripto para birimleri alternatifini de göz ardı etmemek de yarar var.