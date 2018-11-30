PC Gamer, 100 Şanslı Kişiye Overwatch Dağıtacak

Overwatch oynamak isteyen ancak yüksek oyun fiyatları sebebiyle oynayamayanlar için müjde!

Geçtiğimiz haftalarda Overwatch bir haftalığına ücretsiz olmuştu. Oyuncuların oyunu tanıması için yapılan kampanya kapsamında bir hafta boyunca oynadıktan sonra oynamaya devam etmek için oyunu satın almanız gerekiyordu. Ancak Blizzard yine güzel bir haberle kullanıcılarını karşılıyor.

Oyunlarla ilgili haber ve gelişmeleriyle ünlü PCgamer Blizzard ile anlaştı ve yüz adet Legendary Edition ürün anahtarını ücretsiz şekilde dağıtacak. Herkesin kazanabileceği çekilişe katılmak ise oldukça kolay.

Pazar günü gerçekleşecek olan çekilişe katılmanız için yapmanız gereken tek şey e-posta adresinizi sitenin altında bulunan boşluğa girmek. Godankey’in düzenlediği etkinlikte kullanıcıların güvenliğini sağlamak için özellikle not düşen PCgamer, e-posta adreslerinin taraflarınca görülmediğini ve Godankey tarafından da saklanmayacağını belirtiyor.

Çekilişe katılmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.