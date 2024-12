Daha çok bağımsız geliştiricilerin bir araya geldiği PC Gaming Show etkinlikleri tamamlandı. İşte etkinlik kapsamında duyurulan oyunlar.

Özellikle de bağımsız geliştiricler tarafından piyasaya sürülen oyunlardan hoşlanan oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri "PC Gaming Show" etkinlikleri tamamlandı. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca duyuruya ev sahipliği yaptı.

Bu haberimizde PC Gaming Show 2024 etkinlikleri kapsamında duyurulan oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan duyurulara geçerlim.

PC Gaming Show'da duyurulan oyunlar

Moonlighter 2: The Endless Vault

Moonlighter 2: The Endless Vault, 2018 yılında tanışma imkânı yakaladığımız Moonlighter'ın devamı niteliğinde olacak. Aksiyon RPG türündeki oyun, gelecek yıl PC, Xbox ve PlayStation için yayımlanacak.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Ninja Kaplumbağalar evreninde geçen Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, 2025 yılında PC için piyasaya sürülecek.

Cairn

Cairn, aslında daha önceden duyurulan bir oyundu. Hayatta kalma türünde olan yapım için Steam'de ücretsiz bir demo sürüm yayımlandı.

Sol Mates

Sol Mates, PC Gaming Show'un en etkileyici oyunlarından bir tanesiydi. 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz oyun, uzayın derinliklerinde hayatta kalmaya çalışan maceraperestlerin hikâyesine odaklanıyor. Oyunun erken erişim sürümü gelecek yıl yayımlanacak.

The Legend of Baboo

2016 yılında piyasaya sürülen The Last Guardian isimli oyunu bilen okurlarımız vardır. Bu oyunda bir çocuk ile onun köpek dostunun maceraları anlatılıyordu. İşte The Legend of Baboo'da da tam olarak aynı tema işleniyor. Oyun, gelecek yıl PC ve Xbox için yayımlanacak.

Abyssus

Bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkan Abyssus, Quake ve Doom'u seven oyunculara hitap edecek gibi görünüyor.

MainFrames

Bir platform oyunu olarak karşımıza çıkacak MainFrames, 6 Mart 2025 tarihinde PC ve Nintendo ekosistemleri için piyasaya sürülecek.

Deepest Fear

Deepest Fear, FPS türünde bir korku oyunu olarak karşımıza çıkacak. Fena görünmeyen oyunun resmîleşmiş bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Blue Prince

Blue Prince, 1993 yılında tanıştığımız bulmaca oyunu Myst'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Fragmanda paylaşılan bilgiye göre oyun, gelecek yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.