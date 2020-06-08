Minecraft Dungeons, eShop'ta En Çok Satan Oyun Oldu

26 Mayıs tarihinde piyasaya sürülen Minecraft Dungeons, piyasa çıkmasından kısa süre sonra Nintendo'nun çevrimiçi oyun marketi eShop'ta Animal Crossing'i geçerek en çok satan oyun oldu.

10. yılını kutlayan Minecraft'ın yeni oyunu Minecraft Dungeons, geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Bugün Minecraft Dungeons, Animal Crossing'in uzun soluklu birinciliğine son vererek Nintendo'nun çevrimiçi mağazası eShop'ta en çok satan oyun olmuş oldu.

Minecraft Dungeons'ın bu kadar kısa sürede dünya çapında büyük başarı sağlayan Animal Crossing'i tahtından edebilmesi büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Minecraft'ın ayrıca şu an iki oyunu, eShop'ta en çok satan ilk beşte aynı anda bulunuyor. Birinci sırayı Minecraft Dungeons alırken Minecraft'ın standart versiyonu da listeye beşinci sıradan giriyor.

Minecraft Dungeons nasıl bir oyun?

İlk alfa sürümünün çıkışından bu yana 10 yılı geride bırakan Minecraft, bugüne kadar en geniş oyuncu kitlesine sahip olan oyunlardan biri. Minecraft'ın özel 'blok' yapısını koruyan bu oyunda normal Minecraft'tan farklı olan şeyler de var. Minecraft Dungeons'ta yine bildiğimiz bloklardan oluşan dünyada, blok kahramanlarımızla tehlikeli zindanlarda macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

Diablo tarzı, karakterlere tepeden baktığımız bir oynayışa sahip Dungeons, ayrıca yüksek miktarda rol yapma ögesine de sahip. Ayrıca tek başınıza oyun oynamaktan pek hoşlanan biri değilseniz Minecraft Dungeons'ı ister yerel bir ağda arkadaşlarınızla, isterseniz de çevrimiçi olarak diğer oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Oyunun ana hikâyesini bitirdikten sonra da diğer oyuncularla Adventure (Macera) ve Apocalypse (Kıyamet) zorluk modlarında mücadele edebiliyorsunuz.

Her ne kadar Minecraft Dungeons'ta inşa etme mekanikleri bulunmasa da klasik Minecraft görünümünü; güzel bir hikâye, sihir ve zindanlarla birleştiren bu oyun 19,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun ülkemizdeki satış fiyatıysa Microsoft Store'da 56,25 TL. Minecraft Dungeons'ın Hero Edition'nına sahip olmak isterseniz de bu versiyon 85 TL'den satılıyor. Minecraft Dungeons, 'zindan' temalı oyun hayranlarının bütün beklentilerini karşılayamasa da arkadaşlarla veya yalnız olarak eğlenceli vakit geçirmek için kaliteli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.