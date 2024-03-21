Peaky Blinders filmiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Dizinin yaratıcısı, Cillian Murphy'nin geri döneceğini açıklarken çekimlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili de konuştu.

En çok sevilen diziler sıralamasında sürekli üst sıralarda yer alan Peaky Blinders, 2022 yılında 6. sezonuyla ekranlara veda etmişti. Ancak sonrasında hayranlara “Oh!” dedirten bir açıklama yapılmış ve filminin çekileceği duyurulmuştu.

Peaky Blinders filmi hakkında şimdiye kadar çok bilgi paylaşılmamıştı. Ancak bugün ilk detaylar nihayet geldi. Açıklama, direkt olarak dizinin yaratıcısı Steven Knight’tan geldi. Knight, filmin senaryosunu kaleme alıyor.

Cillian Murphy, Thomas Shelby olarak geri dönecek, çekimler eylülde başlayacak

Knight, herkesin çok merak ettiği soruyu yanıtladı ve Peaky Blinders hayranlarını coşturacak haberi verdi. Açıklamaya göre Cillian Murphy, dizide çok sevilen Thomas Shelby rolünü filmde de üstlenerek tekrar karşımıza çıkacak. Knight bununla ilgili “Kesinlikle geri dönüyor.” ifadelerini kullandı.

Murphy’nin dönüşünün pek şaşırtıcı olmadığını söylememiz mümkün. Kendisi, daha önce Thomas Shelby’i tekrar canlandırmak istediğini belirtmiş ve senaryo iyi olursa filmde yer almayı kabul edeceğin aktarmıştı. Bugünkü açıklama da senaryonun iyi olduğunu ve Murphy’nin geri döneceğini gösterdi. Cillian Murphy’nin yakın zamanda Oppenheimer ile Oscar aldığını belirtelim.

Filmin çıkış tarihi şu an için belli değil

Steven Knight, bunlara ek olarak filmin çekimlerinin eylül ayında başlayacağını da duyurdu. Çıkış tarihiyle ilgili şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Cillian Murphy dışında oyuncu kadrosunda kimleri göreceğimiz belirsiz.

Peaky Blinders filminin, dizinin devamı niteliğinde olacağı belirtilse de ayrıntıları şimdilik belli değil. Bilgisi olmayanlar için suç ve drama türündeki dizinin 1900 yıllar İngiltere’sinde geçtiğini ve Tommy Shelby (Cillian Murphy) liderliğindeki bir suç çetesini konu edindiğini belirtelim. Yapım aslında ilk olarak BBC orijinaliydi. Ancak popülaritesinin ardından hakları, 2014 yılında Netflix tarafından satın alınmıştı.