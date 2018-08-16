Yerli ve milli kullanımının hiç olmadığı kadar önem kazandığı günlerde, Pendik Belediyesi önemli bir duyuruyla toplamda 12 milyon TL'lik bir tasarruf sağladığını duyurdu.

Bildiğiniz gibi ne zaman tasarruf konusu açılsa, toplum olarak meşhur 'zeytin' örneğini verme eşiğimiz vardır. Buna göre American Airlines'ın 1987 yılında, menülerdeki tek bir zeytini çıkararak bir yılda toplam 40.000 dolarlık masraftan kurtulduğu söylenir. Rakamlar sürekli değişkenlik gösterse de büyük ölçekli yapılarda, ufak tasarrufların dahi büyük faydalar sağlayabileceğine dair güzel bir örnektir.

Bugün de buna benzer bir haberle karşınızdayız. Pendik Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yerli ve milli işletim sistemi PARDUS kullanarak toplamda 12 milyon TL kâr ettiğini duyurdu.

Rakam başta sizlere uçuk gelebilir ama küçük bir hesapla dahi bunun bir dayanağı olduğunu düşünüyoruz. Bugün Windows 10'un şirketler için tasarlanan Pro sürümü resmi sitede 1.200 TL'ye satılıyor. Microsoft'un devlet kurumlarıyla ve benzer yapılarla özel bir anlaşması yoksa, 12 milyon TL gibi bir tasarruf için 10.000 tane bilgisayarda PARDUS kullanılması gerekiyor. Onlarca resmi belediye binasının bulunduğu düşünülünce, bu rakam hiç de uçuk gelmiyor.

Pendik Belediyesi, paylaşılan bu rakamla ilgili resmi açıklamanın ve detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.