Siyahi Erkeklerin Cinsel Organları Neden Daha Uzundur?

Genellikle espri malzemesi yapılan ve kimilerince şehir efsanesi olduğu söylenen bu mevzuyu evrimsel açıdan inceleyerek açıklığa kavuşturalım.

Yapılan bilimsel çalışmalarda siyahi erkeklerin penis boyunun diğer etnik kökenlere kıyasla gerçekten daha uzun olduğu görülmüş fakat abartıldığı kadar bir fark bulunmadığı da ortaya çıkmış.

Peki ten rengimizi, dudak şeklimizi ve pek çok biyolojik özelliğimizi etkileyen evrim faktörü nasıl oldu da siyahi erkeklerin penisinin daha uzun olmasına neden oldu? İşte açıklaması:

Çeşitli etnik kökenlere göre ortalama penis boyutlarına bakıldığında az farkla siyahi erkekler liderliği elde etmiş.

Alabama Üniversitesi Antropoloji Profesörü Loretta A. Cormier, penis boyutundaki farklılığı evrime bağlıyor. Cormier'e göre, penisin bu evrimini yönetenler ise kadınlardı. Kadınlar, büyük penisli erkeklerle çiftleşmeyi tercih ettiler. Zamanla, bu kararlar, kadınların arzularına uygun bir penisin evrimiyle sonuçlandı.

Evrimin insan penisinin görünümünü şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu açıklayan bir başka bilim insanı da biyolog Darren Curnoe.

Curnoe, penisin boyutunun kısmen dik duruşumuzla da açıklanabileceğine inanıyor. İki ayak üzerinde yürümek, penisi açıkta bırakır ve bu da dişilerin ilgisini çeker. Geçmişteki eski Afrikalı erkeklerin çoğu çıplak dolaştığı için bir bakıma penislerin "reklamı" yapılıyordu.

Hatta bazı kültürlerde, erkeklerin bir araya gelip kadınların seçmesi için penislerini sergilediği ritüeller ve törenler bile yapılıyordu. Potansiyel eş adayları da tercihleriyle "cinsel seçilimi" belirlemiş oldu.

Bir diğer teoriye göreyse Afrika'daki su kıtlığı bu durumu etkilemiş olabilir.

İnsanlık tarihinin eski zamanlarından beri Afrika'da temiz su temin etmek güç bir durumdu. Hatta banyo yapabilmek için bile temiz su bulmak oldukça güç. Bu nedenle insanlar, su kaynaklarına yakın yerlere yerleşseler bile bakteri dolu sularla yıkanmak zorunda kalıyor.

İşte bu nedenle dişilerin rahim ağzı ve yumurtalıkları, hastalık kapmamak için gittikçe derine yerleşmiş. Üremenin devamı için penis de buna ayak uydurarak bir miktar daha uzamış. Yani nasıl ki zürafaların boynu kendi coğrafyasındaki ağaçların uzaması nedeniyle uzadıysa siyahi erkeklerin penis boyu da benzer bir şekilde bir miktar uzamış.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4