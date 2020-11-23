Türkiye'de önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Peugeot 208 Hatchback, B segmentindeki diğer araçlara dişli bir rakip olmaya hazırlanıyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında son derece göz dolduran Peugeot 208'in özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Peugeot, 5008, 3008, 308 ve 208 model araçlarıyla güzel bir ritmi tutturarak otomobil piyasasında baskın bir marka olmaya devam ediyor. 2019 yılında Avrupa’da lansmanı yapılan Peugeot 208, pandemi nedeniyle Avrupa’da daha yeni satılmaya başlasa da yeni modeller Türkiye’ye henüz gelmedi.

Peugeot 208’in en dişli rakibinin Volkswagen Polo olduğunu söyleyebiliriz. Araç, kendi segmentinde her zaman bir adım önde olabilmek için B segmentinde pek karşılaşmadığımız şık ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Dilerseniz Active, Allure, GT Line ve GT olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip olan Peugeot 208’in özelliklerine ve motor seçeneklerine birlikte bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Peugeot 208, son derece detaylı ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslan pençesi formundaki far grubu ve tamponun alt kısmına doğru uzanan gündüz farları, son derece şık bir detay olmakla birlikte arabaya biraz da vahşi bir görünüm katmış diyebiliriz. Yine ön bölgede kullanılan büyük havalandırma ızgaraları ise arabanın sportif görünmesini sağlamış.

Peugeot 208’in arka kısmı da markanın yeni model araçlarında sıkça kullanmaya başladığı tasarıma sahip. Aracın arka kısmında stop lambalarını birbirine bağlayan siyah parça ve yine bagaj kapağında kullanılan omuz çizgisi de aracın şık ve sportif görünmesini sağlayan detaylardan sadece bazıları.

İç tasarım

Araç, daha önce 3008 ve 5008 SUV model araçlardan alışkın olduğumuz bir iç tasarıma sahip. Köşegen direksiyon ve kaslı çizgilere sahip gösterge ekranı, Peugeot’un kendi çizgisini şık ve sportif bir şekilde yansıtmaya devam ediyor.

Peugeot 208’in iç tasarımının tıpkı dış tasarımında olduğu gibi son derece detaylı olduğunu söyleyebiliriz. Ön bölgede kullanılan yumuşak malzeme ile detaylandırılmış metal plakalar, B segmentinde sıkça karşılaşmadığımız sofistike bir görünüm sağlıyor.

Peugeot 208 modelde bagaj hacmi 311 litre olarak karşımıza çıkıyor. Aracı B segmentindeki en büyük rakibi olan Volkswagen Polo ile karşılaştırdığımız zaman 208’in bagaj hacmi biraz daha yetersiz kalıyor.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Peugeot 208, aracın iç dizaynı ile son derece uyumlu 7 inç boyutlarında kapasitif dokunmatik multimedya ekranına sahip. Opsiyonel olarak 10 inç seçeneği ile değiştirilebilen bu ekranda Bluetooth bağlantı kiti, USB bağlantısı, Audio Streaming özelliği ve iPod/iPhone entegrasyonu bulunuyor.

Mirror Screen ve TomTom

Araç, artık her arabada aranan bir özellik olan Apple CarPlay, Android Auto ve Mirrorlink bağlantılarına da sahip. Bu bağlantılar sayesinde akıllı telefonlarınızdaki bazı uygulamalara multimedya ekranı üzerinden kolayca erişim sağlayabiliyor ve telefonunuzu her seferinde kontrol etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Multimedya kısmına eklenen bir başka özellik olan TomTom navigasyon sistemi, Peugeot 208 araçlarda standart olarak 3 yıllık abonelik ile birlikte geliyor.

3D i-Cockpit

Allure donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan 3D i-Cockpit, 3 boyutlu efekte sahip dijital gösterge paneline ad veriliyor. Bu panelde sürüş ile alakalı bilgiler kontrol edilebiliyor, direksiyonun üzerinde bulunan kumanda sayesinde ise araba ile ilgili birçok özellik düzenlenebiliyor.

Güvenlik

İleri şehir içi güvenlik sistemi

Peugeot 208, FARC adını verdiği bu güvenlik sistemiyle şehir içinde 30 km/sa altında hız seyreden aracın olası bir çarpışma riskini minimuma indirmeye hedefliyor. Ön camın üzerinde konumlandırılmış lazer sensörü sayesinde Peugeot 208 önde duran nesneleri algılayarak gerekli durumlarda araca otomatik fren uyguluyor.

Sürüş asistanı

Peugeot 208, şeritte konumu takip etmeye yardımcı olan ve trafik levhalarını algılayıp sürücüye bildiren bir sürüş asistanına sahip. Bu asistan aynı zamanda hız sabitleyici ile birlikte çalışıp öndeki araçla arasında bulunan takip mesafesini ayarlamaya yardımcı oluyor.

Kavşakta statik aydınlatma

Peugeot 208’de bulunan sis farları, araç 40 km/sa hızın altındayken dolambaçlı veya park gibi manevra gerektiren yollarda açısını direksiyona göre ayarlayarak gidilen istikametin daha görünür olmasını sağlıyor.

Park asistanı ve geri görüş kamerası

Geri görüş kamerası, araç geri vitese geçtiği anda devreye giriyor ve sürücü geri geri giderken arkadaki nesneleri multimedya ekranından yansıtıyor. Artık birçok yeni model araçtan alışkın olduğumuz park assistanı ise sürücünün direksiyona müdahale etmeden otomatik olarak park yerine girip çıkmasını sağlıyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Peugeot 208, ön camda konumlandırılmış kamera ile birlikte aracın yanlarına gönderdiği ultrason sinyallerini kullanarak aracın kör noktasında başka bir otomobil algıladığı zaman sürücüyü sağ ve sol aynalardan led ışıklarla uyarıyor.

Şerit kontrol sistemi

Yine ön camda bulunan kamera ile birlikte Peugeot 208 yoldaki şerit işaretlerini izleyen bir sisteme sahip. Sistem, aracın şeritten saptığını algıladığı zaman sürücüyü dijital gösterge paneli üzerinden uyarıyor gerekli durumlarda direksiyona hafif tork gücü uyguluyor.

Peugeot 208 GT Line

Öncelikle Peugeot 208’in GT Line donanım paketinin henüz Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kesin değil. Ancak yine de sportif araç severlerin ilgisini son derece çeken GT Line’ın sahip olduğu özelliklere yakından bakmak istedik.

Aracın ön bölgesinde 3D efektine sahip Equalizer ızgaranın araca bambaşka bir boyut kattığını söyleyebiliriz. Bu donanım paketinde aynı zamanda kromajlı yan cam çerçeveleri ve egzos çıkışı kullanılmış ve araç, üzerinde GT Line yazılı son derece sportif görünen bir spoilera sahip.

Peugeot 208 motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Peugeot 208’in Türkiye’ye hangi motor seçenekleriyle geleceği henüz kesinleşmedi. Yüksek hacme sahip motorlara uygulanan vergiler yüzünden markalar Türkiye’ye bu tarz motorları getirmekten biraz çekinir duruma geldiler. Peugeot, 208 modeli Avrupa’da 5 farklı motor seçeneği ile beraber sundu. Tüm bu motorlara ek olarak Peugeot 208’in bir de elektrikli motor seçeneği bulunuyor. Dilerseniz bu motorlara daha yakından göz atalım.

1.2L PureTech 5 ileri manuel

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 74 hp

Maksimum hız: 170 km

0-100 km hızlanma: 14,9 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,7 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,6 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,2 lt

1.2L PureTech 100 6 ileri manuel

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 100 hp

Maksimum hız: 188 km

0-100 km hızlanma: 9,9 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,7

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,6 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,2 lt

1.2L PureTech 100 EAT8 8 ileri otomatik

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 100 hp

Maksimum hız: 188 km

0-100 km hızlanma: 10,8 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,0 - 7,8 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,9 - 5,5 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,7 - 6,6 lt

1.2L PureTech 130 EAT8 8 ileri otomatik

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 129 hp

Maksimum hız: 207 km

0-100 km hızlanma: 8,7 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,5 - 6,1 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,6 - 5,3 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,4 - 6,1 lt

1.5L BlueHDi 100 6 ileri manuel

Motor tipi: Dizel

Beygir: 129 hp

Maksimum hız: 207 km

0-100 km hızlanma: 8,7 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 4,4 - 5,0 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,3 - 3,9 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 3,8 - 4,4 lt

Electric 50 kWh 136

Motor tipi: Elektrikli

Beygir: 136 hp

Maksimum hız: 150 km

0-100 km hızlanma: 8,1 saniye

2020 model Peugeot 208, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Normalde 2020 model Peugeot 208’in lansmanı 2019 Ekim’de yapılmıştı ve Türkiye’deki satış tarihi 2020 yılının son çeyreği olarak belirlenmişti. Ancak pandemi nedeniyle Peugeot 208’in Türkiye lansmanı biraz riskli bulundu ve bu sebeple aracın Türkiye’ye geliş tarihi Şubat 2021 olarak belirlendi.