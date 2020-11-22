Volkswagen, 2020 model Polo model aracında gözle görülür değişikliklere gitti. İç hacminin büyümesiyle rakiplerinden bir adım öteye geçen Volkswagen Polo 2020 fiyat listesine sahip olduğu özelliklere daha yakından baktık.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2020 yılında piyasaya sürdüğü yeni Polo modeli çizgisinin dışına çıkmadan değişiklikler yarattı. Volkswagen Polo, B segmentine ait diğer rakiplerinin karşısında daha geniş iç hacmi ile birlikte yeni bir duruşa sahip oldu.

B segmenti araç denilince akla ilk gelen modellerden birisi olan Volkswagen Polo, dış tasarımının yanında bir de düşük yakıt tüketimi ile son derece iddialı bir çizgiye sahip. Dilerseniz, Volkswagen Polo sahip olduğu teknik özelliklere, donanımlarına ve fiyat listesine daha yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Son zamanlarda otomobil üreticileri yeni modellerinde kendi çizgilerinin dışına çıkarak araçlarına yeni görünüm kazandırmış durumdalar. Açıkçası Volkswagen’de aynı mantığın işlediğini söyleyemeyiz. Marka, kendi çizgisinin dışına çıkmamaya özen göstererek tasarımda küçük değişiklikler yapmış ancak değişiklikler küçük de olsa görünüm konusunda bir fark yaratmayı başarmış.

Aracın ön kısmına baktığımız zaman yapılan en şık değişikliğin panjur çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı Volkswagen Arteon’da olduğu gibi ön panjur aracın hem daha geniş hem de daha sportif görünmesine olanak sağlamış. Volkswagen’in yeni model araçlarında yaptığı logo değişikliği, Polo’da da uygulanmış ve far grubunu birbirine bağlayan metal şeritler de aracın son derece şık görünmesini sağlamış.

Volkswagen Polo, daha sportif bir görünüme sahip olmak için alt tamponda geniş havalandırma ızgaralarına sahip ve gündüz farlarının alt tampona yerleştirilmesi de bu sportif görünüme büyük katkı sağlamış durumda. Aracı boydan boya saran omuz çizgileri ise Polo’nun kaslı bir görünüm elde etmesini sağlamış.

İç tasarım

Volkswagen Polo, dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımında da farklılık yaratıyor. Kokpitte kullanılan malzemenin yumuşak plastikten olması, müşteriler için hafif de olsa elit bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor.

Aracın ön kısmına baktığımız zaman multimedya ekranı ve sağ klima havalandırmasını içerisine alan ve gövdeden farklı bir renge sahip tasarım ile karşılaşıyoruz. Bu renkli tasarım, iç kısmın daha sofistike görünmesine olanak sağlamış.

Volkswagen Polo, araç içerisinde standart donanım olarak Basket kumaş koltuk döşemelerine sahip. Daha yüksek donanım paketlerinde daha kaliteli kumaş döşemelerine sahip olabilseniz de, genellikle tercih edilen Alcantara döşemeler sadece opsiyonel olarak satılıyor.

Yeni model Polo’nun daha geniş iç hacmine sahip olduğunu yazımızın başlarında belirtmiştik. Araç, aynı zamanda bir önceki nesillerine göre 71 lt daha geniş bagaj hacmine sahip. Polo’yu aynı segmente ait araçlar ile kıyasladığımız zaman 351 lt bagaj hacminin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Teknolojik donanımlar

Multimedya ekranı

Volkswagen Polo, Trendline, yani en düşük donanım seçeneğinde Composition Color adlı 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip. Tamamen dokunmatik olan bu ekran, Türkçe dil desteğine sahip 1 adet USB girişi ile birlikte Bluetooth bağlantı özelliği sunmakta.

Aracın Comfortline ve Highline donanım seçeneklerinde ise Volkswagen, Composition Media adını verdikleri 8,0 inçlik multimedya ekranı kullanmış. Bu ekran, Composition Color’ın sahip olduğu özelliklere ek olarak yakınlaşma sensörüne, AUX-IN ve SD kart girişine sahip.

Active Info Display

Polo, opsiyonel olarak satın alınabilen 12,3 inç boyutlarında dijital gösterge paneline sahip. Kokpit kısmında konumlandırılmış bu ekran, sürüş bilgilerini, navigasyon haritalarını ve multimedya bilgilerini sürücünün rahat bir şekilde görebilmesi için tasarlanmış.

App-Connect

Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları, artık her arabada aranan özellikler olmaya başladı. Volkswagen de bunu Polo araçlarında standart olarak sunmaya başlamış. App-Connect sayesinde Apple veya Android işletim sistemine sahip cihazlarınızı aracınızla eşleştirebiliyor, bazı uygulamalara multimedya ekranı üzerinden erişebiliyorsunuz.

Güvenlik

Adaptif Hız Sabitleyici

Adaptif hız sabitleyici sayesinde Volkswagen Polo, sürücünün belirlediği hız limitlerine uyuyor; öndeki araçla arasında kurallara uygun bir şekilde takip mesafesi koyuyor. Bu özellik sayesinde Polo, şehir içi trafiğinde öndeki araç durduğu zaman otomatik olarak durur ve öndeki araç hareket ettiği zaman tekrar ilerlemeye başlar.

Şehir içi acil frenleme

Volkswagen Polo, ön kısmında sahip olduğu radar sensörleri sayesinde önde yaya veya başka bir nesne algıladığı zaman sürücüyü sesli bir şekilde uyarıyor ve ani ve kısa bir şekilde frenleme yapıyor. Sürücünün tepki vermediği durumlarda ise frenlere tam güç uygulayarak olası bir çarpışma riskini minimuma indiriyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Kör noktalar trafik kazalarına yol açan en ciddi sorunlardan birisi. Volkswagen Polo, yan aynalarda bulunan ikaz lambaları ile kör noktada bir araç tespit ederse sürücüyü ikaz ediyor. Sürücü bu ikaza uymayıp sağ veya sol şerit için sinyal vermeye başladığında ise ikaz lambaları daha belirgin bir şekilde yanıp sönmeye başlıyor.

Çapraz trafik uyarısı

Polo, geri viteste manevra yaptığı sırada başka bir araç yaklaşırsa sürücüyü sesli bir şekilde uyarıyor. Sürücünün uyarıya aldırış etmediği durumlarda ise otomatik fren uygulayarak olası bir çarpışma riskini engelliyor. Normalde çapraz trafik uyarısı her yeni model araçta karşılaştığımız bir özellik ancak bu uyarıya bir de otonom frenleme eklenmesi bu özelliği daha da güvenli hale getirmiş.

Yorgunluk tespit sistemi

Uzun yolculuklarda ne kadar yorulduğumuzu fark edemediğimiz zamanlar elbette oluyor. Polo, sürücünün reflekslerinin zayıfladığını ve sürüş tarzının değiştiğini fark ettiği zaman, sürücüye görsel olarak dinlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Volkswagen Polo performansı, motorları ve yakıt tüketimi

Volkswagen Polo, 2 benzinli ve 1 dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursanız bir ara Volkswagen’in DSG şanzımanlarla başı dertteydi. Motor seçeneklerinin arasında yine DSG şanzımanın kullanılması müşteriyi biraz tereddüt edebilir, ancak Volkswagen motorlarının ve DSG şanzımanlarının birbiriyle son derece uyumlu bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.

Volkswagen’in iddialı olduğu bir diğer nokta ise yakıt tüketiminde son derece ekonomi sağlayan TSI motorları. Üst üste Uluslararası Yılın Motoru ödülünü alan TSI motorlar, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi vaad ediyor. Dilerseniz üç motorun da sahip olduğu teknik özelliklere ve yakıt tüketimlerine daha yakından bakalım.

1,0 lt Manuel

Motor tipi: 3 silindirli 12 V benzinli

Beygir: 80

Maksimum hız km/sa: 171

Şehir içi (lt/100 km): 5,5

Şehir dışı (lt/100 km): 4,2

Ortalama (lt/100 km): 4,6 - 4,7

1,0 lt TSI Manuel

Motor tipi: 3 silindirli 12 V benzinli

Beygir: 95

Maksimum hız km/sa: 187

Şehir içi (lt/100 km): 5,7 - 5,9

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3

Ortalama (lt/100 km): 4,7 - 4,9

1,6 lt TDI SCR otomatik

Motor tipi: 4 silindirli 16 V dizel

Beygir: 95

Maksimum hız km/sa: 185

Şehir içi (lt/100 km): 4,6 - 4,7

Şehir dışı (lt/100 km): 3,6 - 3,7

Ortalama (lt/100 km): 3,9 - 4,0

Volkswagen Polo 2020 fiyat listesi

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 187.300,00 ₺

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline 188.500,00 ₺

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline 190.200,00 ₺

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline 284.900,00 ₺

Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline 316.400,00 ₺

Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline 329.200,00 ₺

Volkswagen Polo’nun sahip olduğu teknik özellikleri ve fiyat listesini birlikte inceledik. Aracın B segmentine ait olmasına rağmen gerçekten yüksek bir fiyata sahip olduğunun farkındayız. 2020 model Polo hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Aracın sahip olduğu donanımlar bu fiyatı hak ediyor mu? Görüşlerinizi bekliyor olacağız.