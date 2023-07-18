Peugeot, birkaç ay önce tanıttığı makyajlı 508'i Türkiye'ye getirdi. Tasarım ve özellikleriyle kendine hayran bırakan otomobil, fiyatıyla hayal kırıklığı yaratıyor...

Fransız otomobil üreticisi Peugeot'un, birkaç ay önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttığı makyajlı 508 Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Araç hem sahip olduğu teknolojik özelliklerle hem de yenilenen tasarımı ile otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmaya aday.

Peugeot, her detayı ile kendine hayran bırakıyor olsa da fiyatı ile ne yazık ki cep yakacak türden. Peki bu aracın Türkiye fiyatı ne kadar ve hangi özelliklere sahip? Gelin hep birlikte makyajlı Peugeot 508 ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım...

Peugeot 508 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Lansman Özel Fiyatı 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.770.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.968.000 TL

Karşınızda makyajlı Peugeot 508!

Peugeot, son yıllarda otomobillerinde aslan pençesinden esinlenerek oluşturduğu bir tasarım dili kullanıyor. Bu tasarım dili, makyajlı 508'de de bizleri karşıladı. Ancak bu kez tasarım çizgileri tamponun alt kısımlarına kadar uzanmıyor. Aracın ön farlarında üç parçalı ve daha kısa pençe tasarım tercih edilmiş. Ayrıca ızgara tasarımı da güncellendi ve artık daha etkileyici görünüyor.

Aracın arka kısmına baktığımızda ise şaşırtıcı olmayan bir görünümle karşılaşıyoruz. Satılan mevcut Peugeot 508'lerde kullanılan arka aydınlatma tasarımı, 2023 model 508'e neredeyse olduğu gibi aktarılmış durumda. Bu bağlamda, bagajı kapağını boydan boya kaplayan arka aydınlatma, sadece aydınlatmaların açısı itibarıyla değişiklik gösteriyor. Ayrıca Peugeot logosu gitti ve yerine Peugeot yazısı geldi.

Peugeot'un yenilediği 508 ile 508 SW, iç tasarımda da önemli değişiklikler içeriyor. Öyle ki yeni model, 10 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı içeriyor. Ayrıca aracın vites topuzu da gitti. Şirket bunun yerine buton şeklinde bir vites değiştirme ekipmanı yerleştirdi. Yenilenen 508'de sekizgen direksiyon tasarımı ve 12 inç dijital gösterge ekranına ise dokunulmadı.

Peugeot 508, start-stop ve hız sabitleme gibi yaygın sürüş destek özelliklerinin tümüne sahip. Geri görüş için yüksek çözünürlüklü bir kamera ile donatılan otomobil, sürüş yardımı içinse yol işareti tanıma ve şerit takibi için daha yenilikçi özellikler de sunuyor.

Peugeot, tüm tüketicilerin kendilerine uygun 508'i bulması için oldukça geniş bir motor seçeneği oluşturdu. Bu bağlamda; tüketiciler 1.2 litrelik 130 beygir gücünde veya 1.6 litrelik 218 beygir gücündeki benzinli motorları tercih edebilecekler. Ayrıca 1.5 litrelik turbo dizel motor da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

508, sadece içten yanmalı motorlarla donatılmadı. Peugeot, bu lüks otomobil için şarj edilebilir hibrit seçenekler de sunacak. Bu bağlamda; 81 kW'lık elektrik motoru, benzinli motorlarla eşlendi ve 180 beygir ve 225 beygir güç üreten iki seçenek daha oluşturuldu. Ayrıca yüksek performans için toplamda 360 beygir güç üreten bir hibrit motor seçeneği de mevcut.