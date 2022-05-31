Peugeot, merakla beklenen yeni SUV modeli 408'i resmen duyurdu. Daha önce casus fotoğraflarını gördüğümüz araçtan paylaşılan tek fotoğrafsa yalnızca sınırlı detaya yer verdi.

Fransız otomobil devi Peugeot, yeni SUV ve sedan otomobilleriyle piyasadaki hakimiyetini artırmaya devam ederken bugün en sonunda beklenen duyuruyu yaptı. Bir süredir yepyeni SUV modeli 408 üzerinde çalıştığı bilinen şirket, yeni Peugeot 408 SUV otomobil modelini duyurdu. ‘Beklenmeyen’ sloganıyla duyurulan modelden sadece bir görsel yayınlandı.

Peugeot, paylaştığı resmi duyurusunda yeni aracının SUV’ların karakteristik kodlarını ve dinamik Fastback silüetini bir araya getirdiğini paylaştı. 408’in otomobil tutkunlarına yönelik bir model olduğunu paylaşan şirket, yeni aracının Haziran 2022’nin sonlarına doğru tanıtılacağını açıkladı. Peugeot tarafından 408’e dair paylaşılan tek görsel ise şuydu:

Peugeot 408'den gelen resmi görüntü:

Peugeot, 408’den daha fazla görsel paylaşmamış olsa da araç, daha önce casus fotoğrafçılar tarafından kamuflajıyla görüntülenmişti. Test sırasında görüntülenen Peugeot 408’in oldukça geniş ve heybetli bir yapıya sahip olduğu görülmüştü. Aracın o görüntüleri de şu şekildeydi:

Peugeot, en geçtiğimiz yıl 308 Station Wagon modelini duyurmuştu. Bu yıl içinde asfalta ineceği açıklanan aracın tasarımı, piyasadaki diğer station wagon tipi modellerden daha keskin ve oturaklı bir görüntüye sahipti. Peugeot tarafından paylaşılan 408 görselinde 308’de ve diğer yeni Peugeot modellerinde görebildiğimiz ızgaraya yeniden rastladık.